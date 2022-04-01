Liên quan đến vụ cháy làm nhiều người thương vong xảy ra tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), bạn trai của nữ nghi phạm đã tiết lộ nhiều thông tin mới.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 1/4, liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 6 người thương vong xảy ra tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Dựa theo lời khai ban đầu, Hải cho biết bản thân mình có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ nên nảy sinh mâu thuẫn. Hải nuôi ý định trả thù và mang xăng đốt xe máy của anh họ người yêu vào tối 31/3, gây ra vụ hoả hoạn lớn khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Anh H. vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc - Ảnh: Báo Tiền Phong Sau khi bạn gái bị bắt giữ, anh H. (quê Tuyên Quang, bạn trai của đối tượng Hải) cho biết, cả hai yêu nhau được gần hai năm nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã. Gần đây nhất, vào đầu tháng 3/2022, sau khi chia tay, Hải đã đến phòng trọ cũ của anh H. và đốt máy tính lúc anh này không có nhà. Sau sự việc trên anh H. đến nhà anh họ tên V. ở ngõ 60 đường Phú Đô ở. Theo anh H. không chỉ đập phá đồ đạc, trong những lần cãi vã, Hải rất hay hay nhắn tin cho mẹ bạn trai nói rằng bảo từ nay đừng có liên lạc với cô ấy nữa... Anh H. cho hay: "Lúc mới quen, em thấy Hải cũng bình thường như mọi người, nhưng càng về sau cô ấy hay nổi nóng quá mức như đập phá đồ đạc và làm hỏng 2 máy tính do nghi ngờ, ghen tuông. Mặc dù hai người yêu nhau gần hai năm nhưng em không hề biết thông tin về gia đình, nhà cửa của bạn gái và cũng không biết ở đâu".

Anh H. cũng cho biết sự việc trên xảy ra rất không đáng, có thể bạn gái mình không giữ được bình tĩnh cũng như lường trước được hậu quả. Anh H. nói: "Em cũng không ngờ Hải lại đốt vì mấy ngày hôm nay không gặp nhau. Trưa 31/3, Hải gọi điện nhưng em đang ngủ và cũng không nhắn tin hay đe dọa gì. Có thể bạn ấy nói dối để níu kéo tình cảm. Hiện em cũng chưa nghĩ được gì…". Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 18h50 ngày 31/3, Hải mặc quần áo chống nắng, đứng cạnh khoảng 5 chiếc xe máy liên tục châm lửa. Sau khoảng 3 - 4 lần châm lửa, đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc bên cạnh. Người phụ nữ bỏ chạy khỏi hiện trường. Khu vực xảy cháy tại nơi để xe ở tầng 1, thuộc nhà cao tầng, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170m2. Lực lượng chức năng đã giải cứu 12 người trong ngôi nhà. Vụ cháy khiến 1 cô gái tử vong, 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.

Hé lộ danh tính của nữ nghi phạm trong vụ phóng hỏa nhà trọ khiến 1 người tử vong Thủ phạm đốt xe máy gây cháy nhà trọ làm 1 người chết tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được xác định.

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