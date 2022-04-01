Hé lộ danh tính của nữ nghi phạm trong vụ phóng hỏa nhà trọ khiến 1 người tử vong

Xã hội 01/04/2022 11:05

Thủ phạm đốt xe máy gây cháy nhà trọ làm 1 người chết tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được xác định.

Theo chia sẻ thông tin từ báo An ninh Thủ Đô, vào ngày 1/4, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã xác định người vụ hỏa hoạn ở phường Phú Đô. Cụ thể, nữ nghi phạm gây cháy tại nhà trọ trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993) trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, Hải khai bản thân mình có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra cơ quan công an xác định Hải không hề có thai. 

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Đối tượng Trần Thị Thanh Hải - Ảnh: báo An ninh Thủ Đô

Ngay sau khi bị bắt giữ, đến khoảng 8h30 cùng ngày, nữ nghi can có dấu hiệu hạ đường huyết nên công an đang tiến hành đưa người này vào bệnh viện cấp cứu. 

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Nữ nghi can thời điểm bị công an bắt giữ - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, vào ngày 31/3, tại ngõ 60 phố Châu Văn Liêm (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra một đám cháy. Vị trí đám cháy được xác định tại khu nhà ở kiêm nhà trọ cao tầng nằm sâu trong ngõ 60 Châu Văn Liêm, thuộc tổ 40 phường Phú Đô.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy. Khắc phục khó khăn đám cháy nằm sâu trong ngõ, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, kịp thời cứu chữa nhiều tài sản của khách ở trọ.

Tại hiện trường ghi nhận có khoảng 4 xe máy cháy rụi, còn dãy xe máy khoảng hơn 10 chiếc đối diện đã được cứu chữa kịp thời. Lực lượng chức năng đã cứu khoảng 7 người thoát khỏi đám cháy kịp thời. Tuy nhiên do đám cháy xuất hiện nhiều khói độc nên cơ quan chức năng xác nhận có 1 người đã tử vong.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

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Sau khi bắt giữ nữ nghi phạm phóng hoả đốt nhà trọ khiến 1 người chết, 5 người bị thương, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có những thông tin mới về sự việc thương tâm này.

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