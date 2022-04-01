Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn với bạn trai nên đã phóng hỏa đốt xe máy gây hỏa hoạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 1/4, bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tạm giữ Trần Thị Thanh Hải (sinh năm 1993, quê Nam Định) để ghi lời khai, làm rõ hành vi liên quan vụ phóng hỏa gây cháy lớn căn nhà tại ngõ Phú Đô khiến một người tử vong vào tối 31/3. Bước đầu, nghi phạm khai cô và bạn trai có mâu thuẫn về tình cảm.

Theo thông tin của báo Công Lý, tại cơ quan điều tra, Hải khai bản thân có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan điều tra xác định nghi phạm không có thai như lời khai ban đầu.

Theo thông tin của báo Công an TP.HCM, trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Phú Đô khiến 6 người thương vong đã được camera giám sát quay được toàn bộ quá trình gây án của nghi phạm. Cụ thể, khoảng 18 giờ 50 ngày 31/3, người phụ nữ này vào tầng trệt là nơi để xe máy. Sau đó nghi phạm nhiều lần châm lửa bằng diêm, vứt vào một xe máy. Sau khoảng 4-5 lần thực hiện, ngọn lửa bùng lên dữ dội, còn đối tượng bỏ chạy ra ngoài.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy. Ít phút sau đám cháy được khống chế, dập tắt, không cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận.

Khu vực phát cháy là nơi để xe ở trệt của khu nhà 7 tầng (tính cả tum), kết cấu bê tông, cốt thép. Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Về thiệt hại sơ bộ: có 1 nạn nhân tử vong, về tài sản đang tiếp tục thống kê.

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