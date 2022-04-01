Cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một học sinh lớp 10 nhảy từ tầng 28 chung cư dẫn đến tử vong.
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Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 3h30 hôm nay, 1/4, Công an phường Phú La, quận Hà Đông nhận được thông tin tại sảnh toàn chung cư Văn Phú Victoria có một thi thể nam thiếu niên, nghi ngã từ tầng cao xuống.
Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã có mặt cùng các lực lượng chức năng khác nhanh chóng tới hiện trường. Sau đó, cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ nam sinh rơi chung cư tử vong và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Bên cạnh đó, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu L.N.N.M (sinh năm 2006, hiện ở phòng 2801-V1 chung cư Văn Phú Victoria) đang học chuyên Sinh tại trường Trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội.
Thời điểm trên, cháu M đã bước ra ban công tầng thứ 28 toà nhà rồi nhảy từ tầng cao xuống và không qua khỏi. Nguyên nhân vụ việc do áp lực chuyện học hành. Trước khi nhảy lầu cháu L.N.N.M có viết lại 1 đoạn thư tuyệt mệnh.
Hiện tại, vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.