Theo Pháp luật và Bạn đọc, sáng ngày 2/4, tại tang lễ của chị M.A. ở quê nhà thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, rất nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt để chia buồn trước nỗi đau của gia đình. Được biết, bố mẹ nạn nhân làm nghề tự do nên điều kiện kinh tế ở mức trung bình nhưng đã tần tảo nuôi M.A. và 2 người em học đại học đầy đủ. M.A đã học xong và đi làm còn 2 em thì đang học đại học.

Liên quan đến vụ cháy khiến ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, .Hà Nội , theo báo Công an nhân dân, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể nữ. Quá trình điều tra xác định, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997; ở Ba Vì, Hà Nội). Qua khám nghiệm hiện trường và pháp y tử thi xác định, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 2. Được biết, chị A. cũng sắp tổ chức đám cưới.

"Cháu nó (M.A.) ngoan ngoãn lễ phép, dân làng chúng tôi ai cũng quý. Khi nghe tin cháu gặp nạn tôi vô cùng đau xót, tôi ra nhà cháu từ chiều qua để đón cháu về và chia buồn cùng gia đình" - một người hàng xóm nói và cho biết, mẹ của cháu M.A. đã ngất mấy lần từ khi biết tin con gặp nạn.

Anh Nguyễn Minh Đ. (bố của M.A.) xót xa kể: "Cách đây ít ngày cháu xuống chỗ nhà trọ để cùng bạn trai cọc tiền mua chung cư, sang tháng 2 đứa sẽ làm đám cưới. Vậy mà giờ lại xảy ra cơ sự này là nỗi đau quá lớn với gia đình".

Theo bố nạn nhân, ngay từ ngày còn nhỏ, A. đã tự lập, chịu khó, ngoan ngoãn, học giỏi và rất thương yêu các em. Trong đêm 31/3, khi nghe tin khu trọ của chị gái bị hoả hoạn 2 em của M.A. đã chạy sang bệnh viện để xem danh sách các nạn nhân nhưng không thấy tên của chị. Phép màu đã không xảy ra, sáng ngày 1/4 thì tin dữ ập xuống với gia đình.

Ông cho biết, sự việc xảy ra là vô cùng thiệt thòi đối với gia đình, ông mong muốn người gây ra tội ác phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật.

Bố nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP Hà Nội, khoảng 19h ngày 31/3, sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 4, ngõ 60 phố Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có người mắc kẹt bên trong, đơn vị đã huy động 7 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người, tổ chức chữa cháy. Vụ cháy đã làm một người đã tử vong. Cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời, đồng thời hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.