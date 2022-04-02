Thương tâm: Cháy nhà ở Hà Nội vào lúc rạng sáng, một người phụ nữ tử vong

Xã hội 02/04/2022 10:38

Rạng sáng ngày 2/4, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà trên phố Bát Đàn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến một người tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào khoảng 4h ngày 2/4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại ngõ 43 Bát Đàn, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Sau khi nắm tình hình, vụ hỏa hoạn có người mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm điều động 2 xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng hơn 10 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an quận Hoàn Kiếm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy. 

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Lực lượng chức năng cứu người dân thoát khỏi đám cháy - Ảnh: VTC News

Cho đến khoảng 4h10, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận được đám cháy, hướng dẫn người dân thoát nạn và cứu 6 người ra vị trí an toàn. Đến 4h15, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. 

Bên cạnh đó, theo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, qua khám nghiệm hiện trường, khu vực xảy ra cháy được xác định tại kho để đồ dùng sinh hoạt không sử dụng tại tầng 1 (nằm trong toà nhà 2 tầng, tầng 2 không có người ở) diện tích mặt sàn khoảng 5m2.

Tuy nhiên, đám cháy làm 1 người tử vong. Nạn nhân là nữ, sinh năm 1982, mới chuyển đến sinh sống cùng gia đình được 2 ngày, qua báo cáo người thân nạn nhân có dấu hiệu tinh thần không ổn định. 

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Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tin tức Thông tấn xã Việt Nam
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Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm - Ảnh: Tin tức Thông tấn xã Việt Nam

Hiện tại, thiệt hại về tài sản đang tiếp tục được thống kê. Ngoài ra, nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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