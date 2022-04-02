Vụ nam sinh ở Hà Nội nhảy từ tầng 28 chung cư tự tử: Phía nhà trường lên tiếng

Xã hội 02/04/2022 08:54

Nam sinh lớp 10 tử vong là học sinh chuyên Sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Liên quan đến thông tin nam sinh lớp 10 - L.N.N.M (SN 2006, trú tại căn hộ ở chung cư Văn Phú Victoria, Hà Đông) nhảy lầu tự tử vào sáng ngày 1/4 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phía nhà trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã xác nhận có sự việc và nam sinh tử vong đang học lớp 10 chuyên Sinh. 

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội chia sẻ: "Lớp này gần như là học sinh giỏi 100%, các con đều ngoan. Do học sinh lớp 10 vừa vào trường, lịch học trực tiếp mới được hơn một tháng vì tình hình dịch căng thẳng nên giáo viên chủ nhiệm chưa có điều kiện biết nhiều về hoàn cảnh của các em. Còn về phía nhà trường, theo nắm bắt sơ bộ, thời gian qua, chưa có biểu hiện kì lạ nào xảy ra liên quan đến học sinh này".

nam sinh lop 10
Người dân phát hiện thi thể một nam sinh tại sảnh toà chung cư Văn Phú Victoria - Ảnh: VTV News

Đồng thời, vị hiệu trưởng cho biết phía nhà trường hiện vẫn chưa thể kết luận được gì bởi vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Vị đại diện nói tiếp: "Đây là sự việc rất đáng tiếc. Trước mắt, nhà trường phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh này, đồng thời ổn định tinh thần các học sinh khác trong lớp".

Trước đó, theo báo Thanh niên đưa tin, vào khoảng 4h15 rạng sáng cùng ngày, Công an phường Phú La nhận tin về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên không còn nguyên vẹn tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú Victoria, nghi rơi từ tầng cao xuống.

Dựa trên điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nam sinh N.M. trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong. Theo công an, thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm. Trước khi nhảy lầu tự tử, N.M. để lại thư tuyệt mệnh.

Hà Nội: Một học sinh lớp 10 nhảy từ tầng 28 dẫn đến tử vong, để lại một đoạn thư tuyệt mệnh

Hà Nội: Một học sinh lớp 10 nhảy từ tầng 28 dẫn đến tử vong, để lại một đoạn thư tuyệt mệnh

Cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một học sinh lớp 10 nhảy từ tầng 28 chung cư dẫn đến tử vong.

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