Quặn thắt trước lá thư tuyệt mệnh của nam sinh ở Hà Nội rơi từ tầng 28 toà chung cư xuống tử vong

Xã hội 02/04/2022 08:07

Liên quan đến vụ việc một nam sinh 16 tuổi trèo qua ban công căn hộ tầng 28 rơi xuống tử vong vào ngày 1/4, dư luận không khỏi bàng hoàng và xót xa.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ việc một nam sinh cấp 3 nhảy từ tầng 28 chung cư xuống đất tử vong, vào khoảng 4h15 rạng sáng ngày 1/4, Công an phường Phú La nhận tin về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên không còn nguyên vẹn tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú Victoria, nghi rơi từ tầng cao xuống.

Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang học lớp 10 tại một trường THPT chuyên có tiếng ở Hà Nội. Rạng sáng 1/4, N.M. trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong. Theo công an, thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm.

Trước khi nhảy lầu tự tử, theo VOV, nam sinh N.M. đã để lại một bức thư gửi bố mẹ trên trang vở Địa lý còn đang viết dở.

Bên cạnh đó, hình ảnh từ camera gia đình cho thấy trong phòng lúc xảy ra sự việc có hai cha con. Trước khi nam sinh ra ban công để leo qua lan can nhảy xuống, hai bố con có trao đổi nội dung liên quan đến học tập. 

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Hà Nội: Một học sinh lớp 10 nhảy từ tầng 28 dẫn đến tử vong, để lại một đoạn thư tuyệt mệnh

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Cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một học sinh lớp 10 nhảy từ tầng 28 chung cư dẫn đến tử vong.

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