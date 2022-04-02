Cơ quan CSĐT công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương ở Phú Đô, vào ngày 1/4, Cơ quan CSĐT công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Hải (sinh năm 1993, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản. Trước khi gây án, vào khoảng 15h ngày 31/3, sau khi đi khám sức khoẻ về, Hải đến cây xăng trên đường Lạc Long Quân mua 30.000 đồng tiền xăng đựng trong chai lavie có dung tích 1,5 lít mang theo trong người rồi đi đến khu nhà trọ. Không gặp 2 người, đối tượng đi ra hàng cắt tóc gần đó làm móng và cay cú về chuyện bị gia đình anh H. ngăn cản và bản thân không được người yêu chăm sóc khi thông báo có thai.

Nữ nghi phạm phóng hoả tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân Trí Đến khoảng 18h cùng ngày, Hải quay lại phòng trọ số 4 ngõ 60 Phú Đô cùng chai xăng sau khi mua thêm bao diêm Thống Nhất. Tại đây đối tượng nói dối vào thăm người quen và được 1 người trong khu trọ mở cửa cho vào. Sau khi đi vào sân nhà trọ, thấy xe máy biển kiểm soát 22B2- 428.76 của anh V. dựng ở sân, nữ nghi phạm đã châm lửa đốt. Thấy đám cháy bùng lên, đối tượng đã bỏ chạy về khu nhà trọ của mình. Sau đó được người yêu thông báo về vụ việc và hẹn đến gặp ở khu nhà trọ đang cháy, Hải đã bị bắt giữ trên đường.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 1 người phụ nữ tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP Hà Nội, khoảng 19h ngày 31-3, sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 4, ngõ 60 phố Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có người mắc kẹt bên trong, đơn vị đã huy động 7 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người, tổ chức chữa cháy. Vụ cháy đã làm một người đã tử vong. Cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời, đồng thời hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-moi-ve-nu-nghi-pham-trong-vu-phong-hoa-dien-tinh-o-ha-noi-khien-1-nguoi-tu-vong-459676.html