Tiết lộ MỚI về nữ nghi phạm trong vụ phóng hỏa 'điên tình' ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

Xã hội 02/04/2022 09:40

Cơ quan CSĐT công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương ở Phú Đô, vào ngày 1/4, Cơ quan CSĐT công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Hải (sinh năm 1993, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Trước khi gây án, vào khoảng 15h ngày 31/3, sau khi đi khám sức khoẻ về, Hải đến cây xăng trên đường Lạc Long Quân mua 30.000 đồng tiền xăng đựng trong chai lavie có dung tích 1,5 lít mang theo trong người rồi đi đến khu nhà trọ. Không gặp 2 người, đối tượng đi ra hàng cắt tóc gần đó làm móng và cay cú về chuyện bị gia đình anh H. ngăn cản và bản thân không được người yêu chăm sóc khi thông báo có thai. 

vu hoa hoan
Nữ nghi phạm phóng hoả tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân Trí

Đến khoảng 18h cùng ngày, Hải quay lại phòng trọ số 4 ngõ 60 Phú Đô cùng chai xăng sau khi mua thêm bao diêm Thống Nhất. Tại đây đối tượng nói dối vào thăm người quen và được 1 người trong khu trọ mở cửa cho vào. 

Sau khi đi vào sân nhà trọ, thấy xe máy biển kiểm soát 22B2- 428.76 của anh V. dựng ở sân, nữ nghi phạm đã châm lửa đốt. Thấy đám cháy bùng lên, đối tượng đã bỏ chạy về khu nhà trọ của mình. Sau đó được người yêu thông báo về vụ việc và hẹn đến gặp ở khu nhà trọ đang cháy, Hải đã bị bắt giữ trên đường. 

 

vu hoa hoan 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 1 người phụ nữ tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

 

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP Hà Nội, khoảng 19h ngày 31-3, sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 4, ngõ 60 phố Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có người mắc kẹt bên trong, đơn vị đã huy động 7 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người, tổ chức chữa cháy. Vụ cháy đã làm một người đã tử vong. Cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời, đồng thời hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.

Vụ nam sinh ở Hà Nội nhảy từ tầng 28 chung cư tự tử: Phía nhà trường lên tiếng

Vụ nam sinh ở Hà Nội nhảy từ tầng 28 chung cư tự tử: Phía nhà trường lên tiếng

Nam sinh lớp 10 tử vong là học sinh chuyên Sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ hỏa hoạn vụ cháy ở PHÚ đÔ đám cháy ở Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 22 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số