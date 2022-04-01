Vụ nam thanh niên phóng hoả đốt cháy rụi nhà bạn gái ở TP.HCM: Mua sẵn 18 lít dầu đến giải quyết mâu thuẫn

Xã hội 01/04/2022 19:38

Xảy ra mâu thuẫn, H. mua sẵn 18 lít dầu rồi đến nhà bạn gái phóng hỏa đốt nhà khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn, thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 1/4, Công an phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ xử lý nam thanh niên tên H. (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi hủy hoại tài sản. Cụ thể, cơ quan công an xác định, H. là đối tượng đã đổ dầu, phóng hỏa đốt nhà bạn gái trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh khiến căn nhà cháy rụi, đổ sập hoàn toàn vào trưa 26/3 vừa qua.

Theo khai nhận của đối tượng, do mâu thuẫn tình cảm với chị T. (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nên anh H. đã mua sẵn 18 lít dầu rồi tìm đến nhà chị để "nói chuyện". Tuy nhiên, thời điểm H. đến thì chị T. không có nhà, chỉ có P. (13 tuổi) em ruột của T. ở nhà.

Sau đó, H. yêu cầu P. gọi chị T. về nhưng chị T. không về. Sau đó, P. cũng bỏ đi ra ngoài để một mình H. ở nhà chờ chị T. Lúc này, H. nổi nóng nên đã lấy dầu tưới ra nhà và châm lửa đốt.

Vụ nam thanh niên phóng hoả đốt cháy rụi nhà bạn gái ở TP.HCM: Mua sẵn 18 lít dầu đến giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1
Căn nhà bị đổ sập hoàn toàn sau khi bị phóng hỏa - Ảnh: báo Dân Việt

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/3, người dân phát hiện khói bốc lên cuồn cuộn tại căn nhà lợp mái tôn nằm sâu trong hẻm đường Bùi Hữu Nghĩa nên lập tức hô hào, cầm bình chữa cháy, kéo dây ống chuyền nước để xông vào dập lửa.

Vì trong nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên nỗ lực dập lửa không thành, chỉ trong ít phút, đám cháy bùng phát dữ dội. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bình Thạnh đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa, đám cháy sau đó được dập tắt.

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Nam thanh niên sau khi đốt nhà bạn gái đã ra cơ quan chức năng trình diện.

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