Dẫn tin từ Dân Việt, hơn 11h trưa ngày 1/4, nữ nghi can Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) phóng hoả đốt khu nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương được đưa từ bệnh viện về trụ sở Công an.

Đối tượng Hải liên tục kêu mệt mỏi khi về cơ quan công an lấy cung. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Sau khi bị hạn đường huyết và được đưa vào viện cấp cứu, đối tượng mới đây đã được đưa về trụ sở công an làm việc. Vừa bước xuống xe nữ nghi can tỏ ra mệt mỏi, suy sụp. Lực lượng công an phải cử người chăm sóc.