Sau khi bị hạn đường huyết và được đưa vào viện cấp cứu, đối tượng mới đây đã được đưa về trụ sở công an làm việc. Vừa bước xuống xe nữ nghi can tỏ ra mệt mỏi, suy sụp. Lực lượng công an phải cử người chăm sóc.

Dẫn tin từ Dân Việt, hơn 11h trưa ngày 1/4, nữ nghi can Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) phóng hoả đốt khu nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương được đưa từ bệnh viện về trụ sở Công an.

Chia sẻ trên báo Giao thông, anh H. kể, cách đây 2 năm anh giao hàng và quen bạn gái ở quận Tây Hồ. Về sau cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, sau 1 năm quen nhau, theo anh H. tính cách của bạn gái có nhiều thay đổi, hay nổi nóng, ghen tuông vô cớ. Những lần như vậy khiến cả 2 trở nên căng thẳng, xảy ra cãi vã, xung đột.

Có mặt tại cơ quan công an còn có anh Châu Việt H. (SN 1994 ở tỉnh Tuyên Quang) - bạn trai của nữ nghi can. Kể từ khi xảy ra vụ việc, anh H. vẫn chưa thể tin tại sao bạn gái của mình lại dại dột gây ra lỗi lầm lớn đến như vậy.

"Lý do gia đình tôi ngăn cấm chuyện tình cảm hai đứa bởi cứ mỗi lần cãi nhau, bạn gái lại nhắn tin cho mẹ tôi kèm lời nhắn từ nay đừng liên lạc với cô ấy nữa. Thêm nữa, yêu nhau gần 2 năm nhưng nhà cửa bạn gái ở đâu tôi cũng không biết", H. chia sẻ.

Vào khoảng tháng 1/2022, Hải báo tin mình có thai, lúc này anh H. thấy bụng Hải to hơn nên cũng tin. Tuy nhiên, đến kỳ 3 tháng đi kiểm tra thai, anh H. bảo đưa đi nhưng Hải nhất quyết không cho, tự đi siêu âm rồi gửi ảnh cho anh. Cũng từ đây, H. cho rằng tính cách bạn gái có nhiều thay đổi, hay cáu gắt, có lần đốt máy tính, lần thì đập vỡ máy tính tại khu nhà trọ của anh.

Tính cách của bạn gái khiến anh H. sợ hãi phải dọn sang ở cùng anh họ tại ngõ 60 đường Phú Đô (Phú Đô, Nam Từ Liêm) để tránh bạn gái khoảng 2 tuần nay.

Anh H. vẫn hỏi han nữ nghi phạm sau vụ đốt nhà trọ ở Phú Đô. (Ảnh: Giao Thông)

"Thi thoảng tôi có nhận được tin nhắn cô ấy trách móc không quan tâm, nhưng tôi nghĩ đã chia tay rồi cũng không nên quan tâm nhiều. Việc cô ấy tìm đến đốt xe máy của anh họ tôi khiến tôi rất bất ngờ, bởi mấy ngày qua cả hai không gặp, thi thoảng nhắn tin nhưng không đến mức độ quá gay gắt” - H. kể lại.

Theo H., thời điểm sau hoả hoạn khu nhà trọ, công an trích xuất camera, anh nhận ra ngay đó là bạn gái mình qua chiếc áo khoác và xe máy để bên ngoài cổng. Ngay sau đó, H. đã hẹn gặp bạn gái và sau đó Hải bị công an bắt giữ.

"Hành vi của bạn gái tôi rất bồng bột, không nghĩ đến hậu quả của mình. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi rất đau lòng bởi trong đó có nhiều trẻ nhỏ bị thương. Đặc biệt bạn nữ tử vong tôi mới đến chưa gặp mặt bao giờ. Đến cả chuyện cô ấy bảo có thai nhưng khi đi kiểm tra không phải. Tôi đoán Hải làm vậy để ràng buộc tình cảm của mình. Giờ tôi không còn tình yêu nhưng thương cô ấy", H. nói.