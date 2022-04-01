Nạn nhân tử vong trong vụ phóng hoả đốt nhà trọ là cô gái 25 tuổi, (huyện Ba Vì, Hà Nội), đang mang thai tháng thứ 2 và chuẩn bị làm đám cưới. Sự ra đi đột ngột của chị khiến gia đình, người thân gần như suy sụp.

Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, sáng 1/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ nghi phạm là nữ để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô khiến 6 người thương vong. Đối tượng được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội. Thời điểm vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã cứu khoảng 7 người thoát khỏi đám cháy kịp thời. Tuy nhiên do đám cháy xuất hiện nhiều khói độc nên cơ quan chức năng xác nhận có 1 người đã tử vong.

Camera ghi lại khoảnh khắc nữ nghi phạm phóng hỏa (Ảnh: cắt từ clip) Nạn nhân không may tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) là người sinh sống tại số phòng 601. Lãnh đạo UBND xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục mai táng cho nạn nhân. Về gia cảnh nạn nhân, lãnh đạo UBND xã Tản Lĩnh cho biết, chị A. là con cả trong gia đình 3 anh em. Sau khi học xong Đại học A. ở nội thành làm việc. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, chị A. đang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới. Sự ra đi đột ngột của chị A. trở thành cú sốc quá lớn đối với gia đình và người thân.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân tử vong ra xe cứu thương rời khỏi hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Dân Việt) Về đối tượng gây ra vụ cháy, theo thông tin trên Zing News, cơ quan điều tra bước đầu cho thấy Trần Thị Thanh Hải, có quan hệ tình cảm với anh Hoàng (28 tuổi, quê Tuyên Quang). Đầu tháng 1, Hải bị gia đình bạn trai ngăn cản, từ chối cho đôi nam nữ kết hôn. Điều này khiến Hải và bạn trai mâu thuẫn. Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp thị) Đến đầu tháng 3, anh Hoàng chuyển đến ở cùng anh họ là Hoàng Công Việt tại một phòng trong tòa nhà xảy ra cháy để tránh mặt Hải. Cho rằng anh Việt là người ngăn cảnh chuyện hôn nhân của Hải, nữ nghi phạm nảy sinh ý định trả thù. Tối 31/3, sau khi mua xăng, Hải đến nhà trọ nơi Hoàng cư trú với mục đích làm hỏng xe máy của anh Việt. Theo cảnh sát, khi vào khu vực để xe, nữ công nhân hắt xăng lên xe Air Blade của anh Việt rồi nhiều lần đốt diêm phóng hỏa. Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ lời khai của cô gái này.

Vụ hỏa hoạn ở nhà trọ làm 1 người chết, 5 người bị thương: Nữ nghi phạm sẽ bị xử lý về hành vi giết người hay hủy hoại tài sản? Thông tin về vụ hỏa hoạn khiến 1 người chết và 5 người bị thương tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến dư luận xôn xao. Được biết, một nữ nghi phạm đã bị bắt để điều tra vụ việc.

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