Theo chia sẻ của nạn nhân sinh sống trong nhà trọ, thời điểm phát hiện vụ cháy, anh đã phải cố nhịn thở, chạy lên tầng 7 để thoát khỏi đám khói.

Liên quan đến vụ cháy lớn tại căn nhà cho thuê ở Phú Đô vào tối 31/3, theo báo Lao động đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội xác định nghi phạm phóng hỏa là chị Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), hiện làm việc ở Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hải khai nguyên nhân phóng hỏa là do bản thân có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm không có thai như lời khai ban đầu. Hậu quả vụ cháy khiến 1 cô gái tử vong, 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em,...

Nghi phạm phóng hỏa đã bị cơ quan chức năng tạm giữ - Ảnh: Internet Trao đổi với Dân Việt, anh Hoàng - Là một trong những người may mắn thoát được đám cháy cho biết, đám cháy xuất phát từ tầng 1, nơi để xe của căn nhà. Khu nhà trọ của anh có 6 tầng, mỗi tầng 4 phòng, phòng của Hoàng ở tầng 6 nên lửa chưa bắt lên, chủ yếu là khói do cháy vật liệu nhựa bốc lên. "Tôi không thể chạy xuống các tầng dưới vì khói mù mịt nên chạy trở lên sân thượng, tới nơi thì thấy thêm 4, 5 người tại đấy" - anh Hoàng nói và cho biết không rõ tình hình của những người còn lại. Anh cùng một số người ngồi chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.

Người dân ở trọ bị khói ám đen sau khi thoát khỏi đám cháy - Ảnh: báo Thanh Niên Bên cạnh đó, anh Việt - một cư dân sống tại tầng 6 của căn nhà được lực lượng chức năng giải thoát khỏi đám cháy cũng bàng hoàng cho biết, mình bị thiệt hại một chiếc xe tay ga. Anh Việt kể đang xem phim trong phòng thì nghe thấy có người kêu cháy nhà, theo phản xạ anh chạy vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn, bịt chặt mũi, cầm theo điện thoại, chìa khóa xe chạy ra khỏi phòng. Khu vực sân thượng có một lỗ thông gió với tầng 6, một người có thể chui qua. Anh Việt cùng bạn trọ thoát được lên tầng thượng chờ lực lượng chức năng đến cứu. Một số người dân có mặt tại hiện trường cũng cho hay, khoảng 19h ngày 31/3, họ nghe có tiếng hô cháy, chạy ra xem thì phát hiện lửa bốc lên nghi ngút từ một nhà trọ trong ngõ 60, đường Phú Đô nên lập tức báo lực lượng chức năng. Khoảng 15 phút, sau lực lượng chữa cháy quận Nam Từ Liêm có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa. Một số người dân có mặt tại hiện trường cũng cho hay, họ nghe có tiếng hô cháy, chạy ra xem thì phát hiện lửa bốc lên nghi ngút - Ảnh: báo Thanh Niên Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 19h06 ngày 31/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại địa chỉ số 4, ngõ 60 đường Phú Đô. Qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Công an TP Hà Nội) đã điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy. Đến 19h20, đám cháy đã được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Đến khoảng 19h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 5 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2.

Lời khai SỐC của nữ nghi phạm phóng hỏa gây cháy lớn khiến một người tử vong ở Phú Đô Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn với bạn trai nên đã phóng hỏa đốt xe máy gây hỏa hoạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-nhan-chung-thoat-khoi-vu-chay-bang-hoang-ke-lai-giay-phut-can-ke-tu-than-khoi-nhua-rat-doc-toi-phai-co-nhin-tho-459528.html