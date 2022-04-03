Nam thanh niên tử vong trong tư thế ‘bất thường’ ở nghĩa trang tại Bình Dương: Người dính keo nhựa, phát hiện nhiều vật dụng cách thi thể 20m

Xã hội 03/04/2022 12:43

Rạng sáng, người dân đi ngang nghĩa trang thì phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm ngửa, dựa vào ngôi mộ, người dính nhiều bùn đất và keo nhựa đã khô cứng.

Theo thông tin trên Doanh nghiệp và tiếp thị, sự việc trên được phát hiện vào khoảng 6h10 ngày 3/4 tại nghĩa trang Triều Châu, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, cũng trong thời điểm trên đã có 2 người dân đi qua khu vực này và phát hiện thi thể của nam thanh niên trong tư nằm dựa vào bia mộ.

Nam thanh niên tử vong trong tư thế ‘bất thường’ ở nghĩa trang tại Bình Dương: Người dính keo nhựa, phát hiện nhiều vật dụng cách thi thể 20m - Ảnh 1

Hiện trường phát hiện nam thanh niên tử vong - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Tại hiện trường ghi nhận nam thanh niên từ 20 - 30 tuổi, mặc đồ thể thao đá bóng áo màu xanh đen; nằm ngữa dựa vào ngôi mộ, chân trái dính nhiều vết bùn đất, quần và cẳng chân phải dính nhiều dung dịch keo nhựa đã khô cứng.

Dẫn theo nguồn tin từ Tiền Phong, cách thi thể nạn nhân khoảng chừng tầm 20m phát hiện có nhiều vật dụng khác gồm 1 bình nhựa trắng thể tích 3.8 lít; 1 hộp nhựa trong đựng dao; 1 đôi dép kẹp nam màu đen, quai xám; 1 đôi giày đá banh màu trắng xanh; 1 túi vải quai xách màu đen có hình bông hoa trắng.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tìm thông tin người nhà nạn nhân để phục vụ điều tra.

Bạn học với nam sinh tự tử ở Hà Nội tâm lý bất ổn, khóa MXH vì sợ thấy những tin tức đau lòng, cô hiệu trưởng nghẹn ngào: 'Đừng làm gì tiêu cực để tạo hiệu ứng domino'

Bạn học với nam sinh tự tử ở Hà Nội tâm lý bất ổn, khóa MXH vì sợ thấy những tin tức đau lòng, cô hiệu trưởng nghẹn ngào: 'Đừng làm gì tiêu cực để tạo hiệu ứng domino'

Chia sẻ trong một phóng sự được phát trên bản tin 18h tối của Chuyển động VTV24h, bạn học của nam sinh trong vụ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh cho biết về tình trạng hiện tại của các bạn trong lớp sau khi hay tin về vụ việc đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   nam thanh niên tử vong tỉnh Bình Dương thi thể của nam thanh niên trong tư nằm dựa vào bia mộ.

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 18 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số