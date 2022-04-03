Rạng sáng, người dân đi ngang nghĩa trang thì phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm ngửa, dựa vào ngôi mộ, người dính nhiều bùn đất và keo nhựa đã khô cứng.

Theo thông tin trên Doanh nghiệp và tiếp thị, sự việc trên được phát hiện vào khoảng 6h10 ngày 3/4 tại nghĩa trang Triều Châu, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, cũng trong thời điểm trên đã có 2 người dân đi qua khu vực này và phát hiện thi thể của nam thanh niên trong tư nằm dựa vào bia mộ.

Hiện trường phát hiện nam thanh niên tử vong - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Tại hiện trường ghi nhận nam thanh niên từ 20 - 30 tuổi, mặc đồ thể thao đá bóng áo màu xanh đen; nằm ngữa dựa vào ngôi mộ, chân trái dính nhiều vết bùn đất, quần và cẳng chân phải dính nhiều dung dịch keo nhựa đã khô cứng.

Dẫn theo nguồn tin từ Tiền Phong, cách thi thể nạn nhân khoảng chừng tầm 20m phát hiện có nhiều vật dụng khác gồm 1 bình nhựa trắng thể tích 3.8 lít; 1 hộp nhựa trong đựng dao; 1 đôi dép kẹp nam màu đen, quai xám; 1 đôi giày đá banh màu trắng xanh; 1 túi vải quai xách màu đen có hình bông hoa trắng.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tìm thông tin người nhà nạn nhân để phục vụ điều tra.

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