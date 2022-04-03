Rủ nhau đi tắm hồ, 4 học sinh đuối nước tử vong thương tâm

Xã hội 03/04/2022 19:49

Một nhóm học sinh cùng rủ nhau đi tắm tại hồ, thì bất ngờ có 4 em nữ bị đuối nước, các em còn lại hoảng hốt bơi vào bờ gọi người cứu nhưng khi tới nơi thì tất cả đều đã tử vong.

Dẫn tin từ Người Lao Động, vụ việc thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Theo đó, chiều 3/4, lãnh đạo xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 em học sinh THCS tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 14 giờ cùng ngày tại khu vực hồ Suối Cát, xã Hòa Hiệp. Lúc này một nhóm học sinh nam nữ tuổi từ 12-15, đang học tại một trường THCS trên địa bàn xã Hòa Hiệp rủ nhau chơi và tắm tại hồ. 

Rủ nhau đi tắm hồ, 4 học sinh đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường nơi 4 học sinh nữ tử vong vì đuối nước. (Ảnh: Người Lao Động)

Trong lúc đang tắm, nhóm học sinh phát hiện 4 em nữ bị đuối nước, những em còn lại hoảng hốt chạy lên bờ tìm người cứu. Khi người dân chạy tới nơi thì cả 4 em đã tử vong thương tâm. 

Thông tin trên báo Tiền Phong, thi thể của 4 em sau đó lần lượt được người dân đưa lên bờ. Trong cùng ngày, gia đình của 4 nữ sinh đã đến nhận thi thể của các em về lo hậu sự.

Hồ Suối Các là hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Hồ này có rất nhiều hố sâu nguy hiểm, trước đó cũng từng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm.

 

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