TP.HCM: Cháy lớn tại kho chứa vải, hút nước từ các kênh rạch để hỗ trợ dập lửa suốt nhiều giờ vẫn chưa tắt

Xã hội 03/04/2022 16:11

Phải mất nhiều giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, toàn bộ xưởng vải đổ sập.

Đến hơn 11 giờ trưa nay ngày 3/4, dẫn tin từ Thanh Niên, lực lượng chức năng H.Hóc Môn (TP.HCM) vẫn đang tiến hành chữa cháy tại kho bãi chứa vải trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn). Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 3/4, người dân phát hiện cháy bên trong kho bãi chứa vải rộng hàng trăm mét vuông trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn) nên hô hoán.

Do bên trong trong kho bãi chứa toàn vật liệu dễ cháy như vải khiến ngọn lửa lan rộng, bùng phát mạnh, việc chữa cháy tại chỗ bất thành.

TP.HCM: Cháy lớn tại kho chứa vải, hút nước từ các kênh rạch để hỗ trợ dập lửa suốt nhiều giờ vẫn chưa tắt - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Thanh Niên)

Dẫn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn điều nhiều xe, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa chia nhiều hướng tiếp cận dập lửa, tránh để đám cháy lan sang nhà dân lân cận.

Nhiều máy bơm được sử dụng để hút nước từ các kênh rạch gần đó để phục vụ chữa cháy. Sau khoảng vài giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

TP.HCM: Cháy lớn tại kho chứa vải, hút nước từ các kênh rạch để hỗ trợ dập lửa suốt nhiều giờ vẫn chưa tắt - Ảnh 2
Huy động máy xúc đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. (Ảnh: VOV)

Dẫn tin từ VOV, đến đầu giờ chiều nay (3/4), lực lượng chức năng vẫn phải phong tỏa, tiếp tục phun nước làm mát hiện trường vụ cháy kho chứa vải. Ở trong kho, lửa được cho là đã cháy sâu bên dưới nên bốc khói nghi ngút. Cảnh sát phải huy động hai xe cuốc để đào bới, dập lửa tàn.

Tuy lửa được dập tắt nhưng đám cháy đã làm phần lớn mái che kho bãi đổ sập, một xe tải cháy còn trơ khung sắt và nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ngoài ra, nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cháy xém.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

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