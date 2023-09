Sau khi chém chết người, người đàn ông che dấu thân phận suốt 22 năm để trốn truy nã bằng cách vào các tỉnh miền Nam làm đủ nghề.

Chiều ngày 2/4, nguồn tin từ Người Lao Động cho biết, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin một người đàn ông trên địa bàn vừa đến công an đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1999, tại một lán trại ở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, giữa ông Cao Viết C. (quê tỉnh Nam Định) và Tăng Tấn Công (SN 1975, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Người đàn ông đến cơ quan đầu thú sau 22 năm trốn truy nã (Ảnh: Thanh Niên)

Dẫn tin từ Thanh Niên, anh C. dùng con dao găm mang theo bên mình đâm một nhát vào người ông Công. Sau đó, ông Công vào nhà dân mượn con dao cắt chuối rồi âm thầm quay lại lán trại. Công dùng dao tấn công vào chân của C. Do không được cấp cứu kịp thời nên C. tử vong sau đó vì mất máu nhiều. Sau khi gây án, Công bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 27/1/2000, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh truy nã bị can đối với Tăng Tấn Công về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tăng Tấn Công cho biết, để trốn tránh truy nã, Công làm đủ các nghề, từ bán vé số đến bốc vác, phụ thợ hồ tại các công trình xây dựng ở Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM…

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

