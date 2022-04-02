Theo Dân Trí, hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng xác nhận có sự việc và nam sinh tử vong đang học lớp 10 chuyên Sinh.

Liên quan đến vụ việc nam sinh nhảy lầu tự tử ở Hà Nội , được biết, nạn nhân được xác định là L.N.N.M. (SN 2006, trú tại căn hộ tầng 28 tòa V1 chung cư Văn Phú Victoria, Hà Đông). Nạn nhân đang học lớp 10 tại một trường chuyên nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội.

Còn về phía nhà trường, theo nắm bắt sơ bộ, thời gian qua, chưa có biểu hiện kì lạ nào xảy ra liên quan đến học sinh này. Hiện tại chưa thể kết luận được gì bởi vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

"Lớp này gần như là học sinh giỏi 100%, các con đều ngoan. Do học sinh lớp 10 vừa vào trường, lịch học trực tiếp mới được hơn một tháng vì tình hình dịch căng thẳng nên giáo viên chủ nhiệm chưa có điều kiện biết nhiều về hoàn cảnh của các em.

Đây là sự việc rất đáng tiếc. Trước mắt, nhà trường phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh này, đồng thời ổn định tinh thần các học sinh khác trong lớp", Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nói.

Thông tin ngay sau khi được chia sẻ đã khiến dư luận vô cùng xót xa. Theo Pháp luật và Bạn đọc, sáng ngày 2/4, người đi đường không khỏi quẳn lòng khi thấy hình ảnh vòng hoa trắng được chở trên chiếc xe máy cùng dòng chữ: "Nhà trường và ban PHHS trường chuyên Hà Nội Amsterdam kính viếng". Hẳn không cần nói, ai cũng biết, chiếc vòng hoa trắng này được gửi đến lễ viếng của nam sinh xấu số.

Vòng hoa đưa tiễn nạn nhân - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Được biết, ngay khi sự việc xảy ra, cư dân mạng xã để lại nhiều ý kiến trái chiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình nạn nhân. Trước "sóng gió" từ dư luận, một tài khoản mạng xã hội đã cho biết mình chính là người thân của nạn nhân và lên tiếng "cầu xin" netizen ngừng chia sẻ những thông tin liên quan về vụ việc, xin mọi người hãy có cái nhìn bao dung hơn với cả người ra đi và ở lại.

Bài viết là của người thân nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

"Mình đã dự định sẽ im lặng. Nhưng… lần đầu tiên trong đời, mình CẦU XIN mọi người đừng share những hình ảnh và video nữa. Cầu xin mọi người đừng chỉ trích ai nữa.

Hãy kể lại câu chuyện để cảnh tỉnh người khác. Nhưng xin đừng post lên hình ảnh và video nữa. HÃY ĐỂ CHO NGƯỜI CÒN SỐNG CÓ THỂ ĐƯỢC SỐNG!!!

Xin hãy để cho anh chị mình được tiếp tục sống. Mình cầu xin mọi người đấy. Xin hãy có cái nhìn bao dung hơn với cả người ra đi và người ở lại" - trích lời nhắn gửi đau lòng của người thân nạn nhân.