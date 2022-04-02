Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 4h15 ngày 1/4, Công an phường Phú La nhận tin báo từ đơn vị quản lý về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, rơi từ tầng cao xuống. Công an phường sau đó đã tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra.

Thoe báo Lao Động, rạng sáng 1/4, nam sinh cấp 3 ở Hà Nội đã trèo qua ban công căn hộ ở tầng 28 rồi nhảy xuống tự tử . Hiện cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một học sinh lớp 10, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo Tổ Quốc, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tích cực xác minh, truy tìm người đã đăng tải clip và lá thư lên mạng xã hội. Qua nhận định, đây là vụ việc đau lòng và xót xa, clip và lá thư đăng tải lên mạng xã hội không chỉ thêm đau lòng cho gia đình nạn nhân, mà những hình ảnh này gây hoang mang cho dư luận.

Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang học lớp 10 tại một trường THPT chuyên ở Hà Nội.

Chia sẻ về vụ việc dưới góc nhìn của pháp luật, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ quyền tự do nhân thân của mỗi cá nhân, trong đó có quyền tự do về hình ảnh.

"Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó cho phép, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 32 BLDS như sau: Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh", luật sư Cường nói.

Ông Cường cho biết, người thu thập trái phép thông tin, hình ảnh của người khác, sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của người khác thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tiễn sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ảnh: Báo Giao Thông

Việc cháu bé nhảy lầu tự tử ở Hà Nội vừa qua là điều rất đáng tiếc và đau thương. Khi xem lại hình ảnh này qua clip lan truyền trên mạng nhiều người không khỏi sốc và giật mình.

"Ngoài những mặt tích cực, như tiếng chuông cảnh tỉnh về phương pháp giáo dục thì hình ảnh này cũng có thể khiến nhiều em học sinh có thể suy nghĩ theo, học theo bởi các em chưa thể có những suy nghĩ chín chắn, hành động phù hợp như người lớn.

Bên cạnh đó, đây là hình ảnh rất đau lòng mà chia sẻ rộng rãi thì cũng khiến gia đình nạn nhân rất thương tâm. Bởi vậy trong trường hợp gia đình nạn nhân không đồng ý phát tán những hình ảnh, clip này thì việc những người thu thập thông tin, phát tán clip này là vi phạm pháp luật" - luật sư Cương nêu quan điểm.

Nếu ai đó lợi dụng clip này để mạt sát, chỉ trích, xúc phạm danh dự nhân phẩm của phụ huynh hoặc có hành vi khác bôi nhọ danh dự nhân phẩm uy tín của người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Trường hợp người nhà nạn nhân không đồng ý cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng những thông tin hình ảnh này trên không gian mạng thì người đã sử dụng thông tin hình ảnh này phải gỡ bỏ hoặc phải che mờ, mã hóa.

Trường hợp gia đình đã yêu cầu nhưng tổ chức cá nhân vẫn không thực hiện thì có thể bị phạt hành chính đến 60.000.000 đồng, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, Tiến sĩ Đặng Văn Cường phân tích.

Trường hợp clip này chính là của gia đình cung cấp cho cơ quan truyền thông như một lời cảnh báo trước các bậc phụ huynh về phương pháp giáo dục con cái, tránh những vụ việc đau xót có thể xảy ra hoặc từ cơ quan chức năng với mục đích là để tuyên truyền, về lợi ích công cộng, vì an toàn cho xã hội theo khoản 2, Điều 32 BLDS thì việc sử dụng các clip, hình ảnh thông tin này là hợp pháp.

Tuy nhiên cũng cần có những nội dung thông tin, định hướng đúng để tránh việc xuyên tạc, chỉ trích, gây áp lực thêm, đau buồn thêm cho gia đình nạn nhân.