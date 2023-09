Thoe báo Lao Động, rạng sáng 1/4, nam sinh cấp 3 ở Hà Nội đã trèo qua ban công căn hộ ở tầng 28 rồi nhảy xuống tự tử. Hiện cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một học sinh lớp 10, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 4h15 ngày 1/4, Công an phường Phú La nhận tin báo từ đơn vị quản lý về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, rơi từ tầng cao xuống. Công an phường sau đó đã tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra.