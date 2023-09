Liên quan đến vụ nam sinh cấp 3 ở Hà Nội đã trèo qua ban công căn hộ ở tầng 28 rồi nhảy xuống tự tử , được biết, trên Facebook, Youtube, xuất hiện các video đăng toàn bộ diễn biến sự việc và bức thư của nam sinh được đăng tải rõ nét từng chi tiết đã nhận hàng trăm nghìn lượt like (thích), share (chia sẻ) của những người dùng mạng xã hội.

Hiện nay, 3 đơn vị thuộc Bộ TT&TT là Cục PTTH và TTĐT, Cục Báo chí và Cục An toàn thông tin đang phối hợp rà soát, xử lý trường hợp một số cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin về hình ảnh cá nhân, bức thư của nam sinh Hà Nội tự vẫn.

Chung cư nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo Tổ Quốc, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã cho biết, đơn vị đang tích cực xác minh, truy tìm người đã đăng tải clip và lá thư lên mạng xã hội. Qua nhận định, đây là vụ việc đau lòng và xót xa, clip và lá thư đăng tải lên mạng xã hội không chỉ thêm đau lòng cho gia đình nạn nhân, mà những hình ảnh này gây hoang mang cho dư luận.

Như đã đưa tin trước đó, theo Lao Động, rạng sáng 1/4, nam sinh cấp 3 ở Hà Nội đã trèo qua ban công căn hộ ở tầng 28 rồi nhảy xuống tự tử. Hiện cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một học sinh lớp 10, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 4h15 ngày 1/4, Công an phường Phú La nhận tin báo từ đơn vị quản lý về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, rơi từ tầng cao xuống. Công an phường sau đó đã tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra.