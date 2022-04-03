Phát hiện 1 bộ xương người trong rừng phòng hộ ven biển Ninh Thuận: Tại hiện trường phát hiện 1 con dao

Phát hiện bộ xương người cùng nhiều vật dụng cá nhân trong rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam.

Chiều ngày 2/4, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đang tiếp tục làm rõ thông tin về một bộ xương người vừa được phát hiện tại khu vực tiểu khu 213 rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam (núi Bồ Đề, cách đường Quốc phòng khoảng 2000 mét) thuộc thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm.

Bộ xương được phát hiện và một số vật dụng lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường. (Ảnh: Dân Việt)

Theo Thanh Niên đưa tin, sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu gom, khám nghiệm hài cốt.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nam giới, quanh hài cốt có các vật dụng, gồm: balo, túi xách, mũ lưỡi trai, mũ tai bèo, đôi dép, cục sạc pin điện thoại, dây sạc dự phòng màu trắng, một con dao và một số quần áo.

Công an H.Thuận Nam thông báo trên một số trang tin cơ quan chức năng để người dân có thể nhận dạng. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xác minh theo quy định pháp luật.

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