Quảng Nam: Xe máy lao xuống mương nước, người đàn ông tử vong thương tâm

Xã hội 02/04/2022 20:53

Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 2/4, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến anh Nguyễn Văn Th. (34 tuổi, ngụ thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Núi Thành) tử vong.

Thông tin ban đầu, tối 1/4, anh Th. điều khiển xe máy 92L1-166.53 lưu thông trên tuyến đường bê tông liên thôn ở xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành). Khi đến đoạn đường thuộc thôn Phú Hưng (xã Tam Xuân 1), xe máy bất ngờ bị rơi xuống mương nước. Nghe tiếng động lớn, người dân ở gần vị trí xảy ra vụ tai nạn đến thì phát hiện anh Th. đã tử vong.

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Xe máy rơi xuống mương nước khiến anh Th. tử vong. Ảnh: CTV - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Công lý, thời điểm xảy ra vụ tai nạn đang có mưa rất lớn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được Công an huyện Núi Thành điều tra, làm rõ.

 

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