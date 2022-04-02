Trộm két sắt nhưng loay hoay không bưng đi được, tên trộm ngang nhiên chặn đường người dân 'nhờ' khiêng hộ

Xã hội 02/04/2022 18:24

Tên trộm mang két sắt ra ngoài nhưng không khiêng nổi lên yên xe máy nên đã chặn đường người dân đi ngang qua nhờ khiêng phụ.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 1/4, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Sơn Khai (29 tuổi) ngụ tỉnh Trà Vinh về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, 0h ngày 31/3, Khai đi bộ quanh khu vực UBND xã Suối Ngô, tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Khai đi qua nhà bà Đ. (ấp 2, xã Suối Ngô) thì thấy cửa nhà mở nên đột nhập vào nhà lấy trộm hơn 3 triệu đồng, 1 xe máy và 1 két sắt.

Trộm két sắt nhưng loay hoay không bưng đi được, tên trộm ngang nhiên chặn đường người dân 'nhờ' khiêng hộ - Ảnh 1
Đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, Khai mang xe máy và két ra ngoài đường nhưng không khiêng nổi lên yên xe. Lúc sau, Khai thấy ông P. điều khiển ô tô chạy ngang qua liền chặn lại nhờ tài xế phụ khiêng giúp. Ông P. nghi ngờ nên bỏ đi và đến Công an xã Suối Ngô trình báo vụ việc.

Sau khi ông P. bỏ đi, Khai bỏ lại két sắt, định lấy xe máy bỏ chạy nhưng không nổ được. Khai đi bộ sang nhà một người khác cách đó 20m, lẻn vào trộm xe máy để bỏ đi. Đang trên đường tẩu thoát thì Khai bị Công an xã Suối Ngô bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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