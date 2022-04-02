Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến hơn 9 giờ sáng nay (2/4), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 mất tích trên đường đi học thêm về cách vị trí mất tích hơn 7 km.

Theo báo Giao Thông đưa tin, trưa ngày 2/4, lực lượng chức năng huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể nữ sinh N.T.P.M. (học sinh lớp 9 trường THCS Tân Hoà, thuộc xã Tân Hòa) sau nhiều ngày bị mất tích.

Thi thể nữ sinh M. được cảnh sát tìm thấy dưới lòng suối đá, vướng vào gốc cây, cách vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 7km.

Khu vực nơi nữ sinh N.T.P.M. gặp nạn (Ảnh: Giao Thông)

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 17 giờ chiều 31/3, người nhà em M. không thấy con gái đi học về, trong khi trời đang có mưa rất lớn nên đã đi tìm.

Đến đoạn khu vực suối Đá, cách nhà khoảng hơn 500 mét thì phát hiện chiếc xe máy em M. dùng để đi học nằm bên bờ suối nhưng không thấy M. đâu. Thấy sự việc chẳng lành, người nhà đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Tân Lợi phối hợp với lực lượng công an, dân quân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nữ sinh lớp 9 mất tích.

Huy động hơn 100 người, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Phước cùng dân quân, công an và người dân các xã Tân Lợi, Tân Hòa, Tân Tiến và TT.Tân Phú (H.Đồng Phú), sau 2 ngày tìm kiếm thì đến 9 giờ 15 sáng 2/4, thi thể em M. đã được tìm thấy bên suối Đá thuộc ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, H.Đồng Phú, cách vị trí M. mất tích hơn 7 km.

Sau nỗ lực tìm kiếm của hàng trăm người, thi thể em M. đã được tìm thấy cách vị trí mất tích hơn 7 km. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện thi thể nữ sinh lớp 9 mất tích được đưa lên bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cô gái mang thai 2 tháng chết trong vụ cháy ở Phú Đô: Mẹ ngất mấy lần khi hay tin con gặp chuyện, bố tiết lộ chi tiết đau lòng về nạn nhân Sáng ngày 2/4, tang lễ của chị M.A. - nạn nhân trong vụ hỏa hoạn chấn động dư luận vừa qua - đã được diễn ra tại quê nhà, rất nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt để chia buồn trước nỗi đau của gia đình.

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