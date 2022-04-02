Tông xe liên hoàn trên đường cao tốc, hiện trường ngổn ngang, nhiều người thoát chết trong gang tấc

Xã hội 02/04/2022 13:02

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương làm giao thông ùn tắc hơn 4 km, tại hiện trường, hàng loạt xe bị nạn nằm ngổn ngang.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 2/4, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn vào tối 1/4 làm nhiều xe ô tô hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, khoảng 18 giờ 30 ngày 1/4, xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 63A-001.83 lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương theo hướng từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc.

Tông xe liên hoàn trên đường cao tốc, hiện trường ngổn ngang, nhiều người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Pháp Luật Việt Nam)

Khi xe chạy đến điểm mở dải phân cách thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì rẽ trái, dừng ngay điểm mở chờ qua đường. Lúc này, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 66C-068.52 kéo theo rơ moóc phía sau va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 63C-142.39.

Dẫn tin từ Thanh Niên, xe tải BS 63C - 142.39 lao tới, va chạm ô tô BS 63A - 001.83 làm cho ô tô lao sang phần đường ngược lại, va chạm ô tô 7 chỗ BS 65A - 287.83 và xe tải BS 51D - 091.45, sau đó lao vào lề đường, xe ô tô BS 65A - 287.83 bị lật ngửa trên đường.

Tông xe liên hoàn trên đường cao tốc, hiện trường ngổn ngang, nhiều người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 2
Ô tô 7 chỗ bị lật ngửa trên đường - Ảnh: Thanh Niên

 

May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều xe bị hư hỏng nặng. Do 5 xe bị nạn nằm ngổn ngang trên đường nên giao thông ùn tắc kéo dài trên 4 km.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt, phối hợp Công an xã Tam Hiệp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết xong.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn liên hoàn cao tốc TP.HCM - Trung Lương

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