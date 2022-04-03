Đèo nhau đi chợ qua đường ngập sâu, 2 người phụ nữ bị cuốn trôi, 1 người mất tích tử vong

Xã hội 03/04/2022 18:53

Hai người phụ nữ chở nhau đi trên xe máy để đi chợ, khi đang qua đoạn đường ngập sâu thì bị cuốn trôi, trong đó 1 người may mắn được cứu, còn một người bị mất tích và tử vong sau đó.

Theo Dân Việt đưa tin, vào chiều ngày 3/4, UBND xã Phong Chương (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) thông báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là chị Lê Thị P (SN 1986, trú thôn Nhất Phong, xã Phong Chương).

Đèo nhau đi chợ qua đường ngập sâu, 2 người phụ nữ bị cuốn trôi, 1 người mất tích tử vong - Ảnh 1
Nhiều tuyến đường tại Thừa Thiên Huế ngập sâu -  Ảnh: Pháp luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày chị Lê Thị P. cùng một người trong gia đình là chị Nguyễn Thị Lài chạy xe máy đi chợ trên đê Hói Tôm (xã Phong Chương). Khi qua đoạn ô Đông Có (thuộc thôn Nhất Phong), do lũ ngập sâu và dòng nước chảy xiết, cả 2 không may ngã xuống nước.

Thông tin từ Báo Pháp luật Thành Phố Hồ Chí Minh cung cấp, thời điểm phát hiện vụ việc, người dân bủa lưới gần đó đã kịp thời cứu được chị Nguyễn Thị Lài, còn chị Lê Thị P. bị cuốn trôi và mất tích.

 

Đèo nhau đi chợ qua đường ngập sâu, 2 người phụ nữ bị cuốn trôi, 1 người mất tích tử vong - Ảnh 2

Người thân đau buồn trước cái chết thương tâm của chị P - Ảnh: Dân Việt

 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương kết hợp tìm kiếm. Đến 11 giờ 30 cùng ngày tìm thấy thi thể chị P. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

 

 

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