Rùng mình trước clip chồng 'tung cước' túm tóc, dùng cán dao đập liên tiếp vào vợ, đau lòng nhất là để con nhỏ chứng kiến?

Xã hội 03/04/2022 16:08

Một phần diễn biến được trích xuất từ camera an ninh trong nhà khiến nhiều người xem "lạnh gáy".

Những ngày qua, những đoạn clip về bao lực gia đình luôn là đề tài nóng khiến dư luận không khỏi bức xúc. Điển hình mới đây nhất, một sự việc đau lòng được camera an ninh ghi lại vào khoảng 15h22' chiều ngày 1/4 vừa qua.

Trong đoạn camera này quay lại rõ, trong phòng khách có 3 người đang nói chuyện. Bất ngờ, người đàn ông, được cho là chồng đứng bật dậy túm tóc, vật ngửa, kéo lê người phụ nữ áo đỏ ra giữa phòng. Chưa dừng lại, anh ta dùng cán dao giáng đòn liên tiếp vào mặt và người của cô vợ.

Rùng mình trước clip chồng 'tung cước' túm tóc, dùng cán dao đập liên tiếp vào vợ, đau lòng nhất là để con nhỏ chứng kiến? - Ảnh 1
Chồng hành hung vợ khồn thương tiếc - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng khách, một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi đã bước nhanh vào xem. Thấy cảnh tượng trước mắt, em bé dường như hoảng sợ, vội chạy về phía người phụ nữ áo đỏ. Trong khi đó, người phụ nữ áo đen thì đang ra sức cố gắng can ngăn hành vi bạo lực của người đàn ông và kéo anh ta ra khỏi phòng khách.

Rùng mình trước clip chồng 'tung cước' túm tóc, dùng cán dao đập liên tiếp vào vợ, đau lòng nhất là để con nhỏ chứng kiến? - Ảnh 2
Đứa nhỏ hoảng sợ chạy theo mẹ khi chứng kiến hành động vũ phu của bố - Ảnh: Cắt từ clip

Thế nhưng, tưởng chừng mọi chuyện đã dần ổn thì chưa đầy 30 giây sau, người đàn ông lại hùng hổ tiếp tục lao tới đánh vợ mình không thương tiếc. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, sự việc xảy ra ở Đồng Nai. Hiện chưa rõ tình trạng hiện tại của người phụ nữ áo đỏ ra sao cũng như nguyên nhân dẫn tới hành động vũ phu này là gì, tuy nhiên cách hành xử "tay chân" của người đàn ông trong clip khiến số đông không khỏi bức xúc.

Xôn xao đoạn clip cô vợ bị cả nhà chồng xỉ vả, mẹ ruột từ mặt nhưng xem xong ai cũng cảm thán: 'Đáng lắm!'

Xôn xao đoạn clip cô vợ bị cả nhà chồng xỉ vả, mẹ ruột từ mặt nhưng xem xong ai cũng cảm thán: 'Đáng lắm!'

Xem xong đoạn clip khiến ai cũng bày tỏ bức xúc trước sự vô trách nhiệm của người làm vợ, làm mẹ.

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