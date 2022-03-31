Xôn xao đoạn clip cô vợ bị cả nhà chồng xỉ vả, mẹ ruột từ mặt nhưng xem xong ai cũng cảm thán: 'Đáng lắm!'

Xem xong đoạn clip khiến ai cũng bày tỏ bức xúc trước sự vô trách nhiệm của người làm vợ, làm mẹ.

Câu chuyện nhà chồng - nàng dâu luôn là chủ đề nóng nhận được nhiều sự quan tâm của hội chị em. Điển hình mới đây nhất, trên mạng xã hội, một tài khoản được cho là của người chồng đã đăng tải một đoạn clip chia sẻ về câu chuyện gia đình mình.

Theo như lời kể của chồng kèm theo đoạn clip cho biết: "Vợ bỏ nhà bỏ con đi gần một năm trời hôm nay về thăm con thì mình gọi bà ngoại xuống. Bà nói thẳng luôn vào mặt con gái bà như vậy bà nói những câu như vậy đúng hay sai mọi người".

Trong đoạn clip quay lại cũng thấy thái độ của người mẹ vợ khá cứng rắn. Bà thẳng thắn nói với con gái rằng: "Thôi thôi giải tán về, lằng nhằng, tao về còn việc tao để cho bà nó nuôi, bố nó nuôi. Mày không có bốc phét nuôi được đâu". Đồng thời, bà cũng xua tay đuổi con về.

Không chỉ có mẹ của cô vợ mà trong đó cũng xen lẫn giọng của người phụ nữ được cho là mẹ chồng. Bà cho biết lúc đầu con dâu bảo đón con đi ăn cỗ nhưng có vẻ như cô định mang con đi luôn.

Chứng kiến sự việc, ông chồng cũng lên tiếng: "Tao nhường cho mày nuôi đấy, tao để nhà cho mày đấy, mày nuôi đi".

Xem xong clip nhiều dân tình cảm thán cô vợ bị phũ phàng như thế là đáng vì nhiều người cho rằng cô đã rủ bỏ trách nhiệm làm mẹ, bỏ con cái đi cả năm trời rồi quay về đòi nuôi, chẳng ai tin tưởng nỗi.

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