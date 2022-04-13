Về nhân thân nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo vào tối 11/4 ở Bắc Giang, một cán bộ điều tra cho biết, Phạm Thị Hà có nhân thân bất hảo.

Liên quan đến vụ chủ shop ở Bắc Giang bị sát hại tử vong, theo nguồn tin từ Sức khỏe và Đời sống, chiều ngày 12/4, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) - nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo vào tối 11/4 vừa qua. Khu vực nơi nghi phạm Hà lẩn trốn trước khi bị bắt giữ - Ảnh: Tổ Quốc Tại trụ sở điều tra, theo Zing News đưa tin, nghi phạm Hà khai bản thân và chị M. không có mâu thuẫn hay thù hằn cá nhân trước đó. Nghi phạm nhiều lần mua đồ tại cửa hàng quần áo do nạn nhân làm chủ. Tuy nhiên, vào chiều tối 11/4, Hà đến cửa hàng của chị M. đề nghị được đổi quần áo đã mua, nạn nhân không đồng ý. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vì không kìm chế được hành vi, Hà đã dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến chị M. trọng thương.

Sau khi gây án, nghi phạm vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trong thời gian lẩn trốn, Hà mua thuốc diệt chuột để uống nhằm tự tử nhưng bất thành. Về nhân thân đối tượng, theo nguồn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, một cán bộ điều tra cho biết, Phạm Thị Hà có nhân thân bất hảo khi có 1 tiền án về tội Môi giới mại dâm và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà sống 1 mình do bố và em trai đi làm xa, mẹ đã mất.

Nghi phạm Hà tại cơ quan công an - Ảnh: Zing News Trở về địa phương, Hà chỉ ăn chơi, không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng cũng không giao du, tiếp xúc với ai ở địa phương, cuộc sống tương đối khép kín. Theo thông tin nhiều người dân địa phương phản ánh, Hà còn là người khá hung hãn. Cụ thể, trước khi gây ra vụ án giết nữ chủ shop quần áo, Hà từng rút dao doạ chém 1 tiểu thương ngoài chợ cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi mua bán hàng. Hiện trường vụ án - Ảnh: Tổ Quốc Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, tối ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc, khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, chị Dương Thị T.M. (sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng) bị Phạm Thị Hà dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ. Chị M. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nữ chủ nhân của tòa lâu đài bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Ninh được 'giải cứu' nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện Chiều 12/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, nạn nhân trong vụ cháy tòa lâu đài ở phường Cẩm Bình (TP.Cẩm Phả) đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.

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