Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bạo hành, cơ quan chức năng cho biết, bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tử vong ngoại viện.

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bạo hành, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là cháu N.N.T.A. (SN 2015, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Như đã đưa tin trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, sáng ngày 11/4/2022 bệnh viện ở huyện Củ Chi tiếp nhận bệnh nhi tên là N.N.T.A. (SN 2015, ngụ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) được người thân đưa đến cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết thương bầm tím.

Trao đổi với PV Dân trí trưa 11/4, lãnh đạo bệnh viện nơi bé T.A. được chuyển đến xác nhận, sáng cùng ngày, bé T.A. được đưa tới bệnh viện cấp cứu khi đã ngưng tim, ngưng thở, tử vong ngoại viện.

Nơi bé A sinh sống - Ảnh: Người Lao Động

Phía bệnh viện phát hiện một số nơi trên cơ thể và vùng kín bé T.A. có dấu hiệu của nhiều vết thương bất thường nên nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Người Lao Động đưa tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã mời làm việc, lấy lời khai với mẹ của bé là bà N.T.A.N (SN 1979) cùng 2 dì ruột là bà N.T.N (SN 1970) và bà N.T.G (SN 1960, cùng quê Bạc Liêu) để làm rõ nguyên nhân.

Bé A được xác định sống cùng mẹ, hai dì ruột và người em 6 tuổi tại ngôi nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

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