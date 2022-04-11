Thông tin MỚI vụ bé gái 7 tuổi tử vong nghi do bạo hành ở TP.HCM: Vùng nhạy cảm xuất hiện nhiều vết thương đáng ngờ, tiến hành lấy lời khai của mẹ và 2 người dì ruột

Xã hội 11/04/2022 17:41

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bạo hành, cơ quan chức năng cho biết, bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tử vong ngoại viện.

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bạo hành, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là cháu N.N.T.A. (SN 2015, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Như đã đưa tin trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, sáng ngày 11/4/2022  bệnh viện ở huyện Củ Chi tiếp nhận bệnh nhi tên là N.N.T.A. (SN 2015, ngụ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) được người thân đưa đến cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết thương bầm tím. 

Trao đổi với PV Dân trí trưa 11/4, lãnh đạo bệnh viện nơi bé T.A. được chuyển đến xác nhận, sáng cùng ngày, bé T.A. được đưa tới bệnh viện cấp cứu khi đã ngưng tim, ngưng thở, tử vong ngoại viện.

bao hanh 1
Nơi bé A sinh sống - Ảnh: Người Lao Động

Phía bệnh viện phát hiện một số nơi trên cơ thể và vùng kín bé T.A. có dấu hiệu của nhiều vết thương bất thường nên nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Người Lao Động đưa tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã mời làm việc, lấy lời khai với mẹ của bé là bà N.T.A.N (SN 1979) cùng 2 dì ruột là bà N.T.N (SN 1970) và bà N.T.G (SN 1960, cùng quê Bạc Liêu) để làm rõ nguyên nhân. 

Bé A được xác định sống cùng mẹ, hai dì ruột và người em 6 tuổi tại ngôi nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Gia cảnh khó khăn, 3 học sinh tranh thủ nghỉ lễ đi mò ốc, không may chết đuối thương tâm

Gia cảnh khó khăn, 3 học sinh tranh thủ nghỉ lễ đi mò ốc, không may chết đuối thương tâm

Tối 10/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em bé gái 7 tuổi tử vong nghi do bạo hành bạo hành bé gái 7 tuổi ở TP.HCM bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 41 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?