4 nữ công nhân từ TP.HCM xuống Vũng Tàu chơi Lễ, bị sóng dìm xuống biển khiến 1 người tử vong

Xã hội 10/04/2022 17:24

Người dân địa phương và lực lượng cứu hộ nỗ lực vớt được 3 người đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Sau 3 giờ sau, thi thể nạn nhân cuối cùng được phát hiện cách vị trí gặp nạn vài trăm mét.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, một nhóm nam nữ công nhân từ TP.HCM đến du lịch và trú tại một resort ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Sáng 10/4, họ ra bờ kè biển để vui chơi, chụp ảnh.

Thời điểm này thủy triều dâng cao, sóng đánh mạnh. Có 4 công nhân nữ bị sóng đánh trôi xuống biển, những người còn lại hô hoán và nhảy xuống cứu.

4 nữ công nhân từ TP.HCM xuống Vũng Tàu chơi Lễ, bị sóng dìm xuống biển khiến 1 người tử vong - Ảnh 1
Nữ công nhân được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong sau 3 giờ bị sóng nhấn chìm - Ảnh: Người Lao Động

Người dân địa phương và lực lượng cứu hộ nỗ lực vớt được 3 người đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Riêng một người không tìm thấy.

Hơn 3 giờ sau, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí gặp nạn vài trăm mét.

Dẫn tin từ VTC News, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, các bãi tắm, khu du lịch ven biển Vũng Tàu đón khoảng 21.000 lượt khách trong ngày 9/4 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ.

Con số này khá cao khi so với khoảng 51.500 lượt khách tham quan, tắm biển trong 4 ngày nghỉ đợt Tết Âm lịch vừa qua.

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Ngày 9/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể của chị T.T.K.T. (25 tuổi) - nạn nhân trong vụ chồng sát hại vợ, chôn xác trong vườn cà phê, cho gia đình lo hậu sự.

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