Tại cơ quan công an, nghi phạm Đoàn Thanh Trí khai, kết hôn với chị T. vào năm 2015, sinh được 2 người con (bé gái 6 tuổi và bé trai 4 tuổi). Cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn, nhất là từ khi Trí nghi ngờ vợ “có người khác” và nổi máu ghen. Hai vợ chồng thường vắng nhà, gửi 2 con nhỏ cho mẹ của Trí chăm sóc.

Liên quan đến vụ án mạng ở Đà Lạt - chồng sát hại vợ , chôn xác trong vườn cà phê , theo nguồn tin từ Tiền Phong, ngày 9/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể của chị T.T.K.T. (25 tuổi) cho gia đình lo hậu sự.

Vào đầu tháng 12 năm ngoái, khi T. cùng mẹ ruột (bà Trần Thị Kim P.) đến xã Xuân Trường hái cà phê, Trí đề nghị T. quay về nhà để nói chuyện.

Theo một cán bộ điều tra, lời khai ban đầu của Trí trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi. Cụ thể, thi thể nạn nhân được chôn lấp trong vườn cà phê ở mức khá cạn, mức độ phân hủy chưa nhiều. Khi khám nghiệm vẫn thấy rõ trên cổ chị T. có 1 vết đâm.

Cũng theo cán bộ này, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận thấy căn nhà của vợ chồng Trí và hiện trường đối tượng khai chôn giấu xác nạn nhân nằm trong khu vực có độ dốc khá cao, đồi, dốc nhấp nhô, khó có thể hình dung hung thủ di chuyển xác nạn nhân đi chôn như thế nào.

Chỉ đến khi Trí khai đã cõng thi thể vợ từ nhà xuống hẻm chính, sau đó vòng lên dốc đứng đến vườn cà phê trước miếu Thổ thần để chôn xác phi tang thì gút mắc đó mới được giải tỏa.

Sau khi chôn lấp thi thể vợ, Trí quay lại nhà lau sạch vết máu để xóa dấu tích án mạng và sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trí tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, nạn nhân được xác định là chị T.T.K.T. (sinh năm 1997, lao động tự do). Kkhoảng 16h ngày 6/4, trong khi đang làm vườn, một người dân tại địa phương thấy chó vừa đào bới vừa sủa inh ỏi tại một khu đất gần miếu Thổ thần của xóm Trại Thiếc. Sau đó, người này phát hiện một phần thi thể người bị chôn lấp nên hô hoán mọi người đến hiện trường, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Đại tá Trần Minh Tiến - giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường thì chiều tối cùng ngày, Đoàn Thanh Trí (sinh năm 1992, lao động tự do) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết vợ. Ngay sau đó, Trí bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, theo ghi nhận của Người Lao Động, tại hiện trường phát hiện thi thể, bà Trần Thị Kim P. (mẹ của nạn nhân T.T.K.T) khóc nức nở xót thương cho con gái và tiết lộ thêm: "Tôi nghĩ con gái tôi đi làm ở TP.HCM chứ không thể ngờ được con gái tôi lại bị thằng Trí giết. Tết và ngày giỗ (ngày 7/2 Âm lịch) vừa rồi nó vẫn đưa hai đứa con về nhà ngoại chơi, nhưng nói là vợ đi làm xa".

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Bà P. xót xa cho biết, gia đình cũng nhiều lần đặt câu hỏi nghi ngờ cũng như dò hỏi nhiều người nhưng không có thông tin gì về nạn nhân. Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Thanh Trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói là đi bán cà phê ở TP.HCM.