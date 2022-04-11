Tối 10/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, tối 10/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Cụ thể, chiều cùng ngày, em N.T.H.G. (học sinh lớp 8, Trường THCS Ama Trang Lơng), em N.T.N.T. (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - em gái của em G.) và em M.T.D. (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) ở xã DliêYa, huyện Krông Năng rủ nhau ra 1 hồ nước trong buôn để bắt ốc.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc bắt ốc, không may các em rơi vào khu vực nước sâu. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã tìm kiếm và phát hiện thi thể 3 em, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, gia đình các em có điều kiện kinh tế khó khăn. Chiều 10/4, tranh thủ nghỉ lễ, các em rủ nhau đi bắt ốc về ăn thì không may chết đuối.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng đã chỉ đạo Ban giám hiệu 2 trường tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trong ngày 10/4, một vụ đuối nước thương tâm ở Vũng Tàu khiến 1 nữ công nhân tử vong - Ảnh: VietNamNet

Cũng trong ngày 10/4, dẫn tin từ VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong, 3 người được kịp thời cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, có 4 người là công nhân từ TP.HCM đến du lịch, tắm biển tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Sau khi chụp hình ở bờ kè, nhóm công nhân đã xuống biển tắm. Thời điểm này do thuỷ triều dâng cao, sóng đánh mạnh nên 4 người bị sóng cuốn ra xa.

Nhận được nhận tin báo, người dân cùng lực lượng cứu hộ đã cứu vớt và đưa được 3 người đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Riêng một người phụ nữ khoảng 23 tuổi đã tử vong, được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 150m.

Hiện, sức khỏe của 3 người được cứu vớt đưa vào viện đã ổn định.

4 nữ công nhân từ TP.HCM xuống Vũng Tàu chơi Lễ, bị sóng dìm xuống biển khiến 1 người tử vong Người dân địa phương và lực lượng cứu hộ nỗ lực vớt được 3 người đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Sau 3 giờ sau, thi thể nạn nhân cuối cùng được phát hiện cách vị trí gặp nạn vài trăm mét.

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