Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen

Xã hội 13/04/2022 15:53

Tại đám tang của nữ chủ shop bị sát hại ở Bắc Giang, nhiều người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại tường tận đêm 'định mệnh' hôm 11/4.

Liên quan đến vụ chủ shop quần áo ở Bắc Giang bị sát hại hôm 11/4, theo nguồn tin từ VTC News, ngày 12/4, sau khi thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao lại cho người nhà, gia đình nữ chủ shop D.T.T.M đã tổ chức tang lễ. 

anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1997, người nhà nạn nhân) cho biết, trước đó mẹ của nạn nhân D.T.T.M đang ở Phú Quốc, sáng sớm nay mới có chuyến bay về. Khi vừa tới nơi, người mẹ đã khóc và ngất lịm đi khi chứng kiến linh cữu của con gái.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen - Ảnh 1
Tang lễ của nạn nhân D.T.T.M - Ảnh: Khanh Linh Tiin

Có mặt trong tang lễ, nhiều người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành vi tội ác của nghi phạm Phạm Thị Hà. Dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, bà L. (một người thân trong họ với nạn nhân) cho biết, tối ngày 11/4, nhà (cũng là shop quần áo) của M. bị mất nước nên M. vào nhà bà ngoại ở gần đó để sinh hoạt.

Quãng đường không xa nhưng con ngõ vào nhà lại vắng, thời điểm hơn 20h cũng đã ít người qua lại. Khi M. đến gần nhà bà thì bất ngờ bị Hà dùng dao tấn công.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen - Ảnh 2
Hàng xóm bàng hoàng kể lại sự việc - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Một người hàng xóm vì trời tối không quan sát kỹ còn tưởng là đánh ghen, khi phát hiện ra đã tri hô thì Hà cũng nhanh chóng tẩu thoát. Cô gái trẻ bị mất nhiều máu và tử vong sau đó không lâu.

"Ngay tại hiện trường có một ao nước, tôi nghĩ Hà định ném con dao xuống đó để huỷ vật chứng nhưng con dao đã mắc trên cành cây, khi lực lượng công an đến thì con dao rơi xuống", người thân cho hay.

Trong một diễn biến khác, dẫn tin từ Tiền Phong, Cơ quan chức năng cũng thu giữ được con dao dài mà Hà dùng làm hung khí gây án.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen - Ảnh 3
Hung khí gây án đã được tìm thấy - Ảnh: Tiền Phong

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận, trước ngày xảy ra vụ án, Hà có nhiều lần nói chuyện qua lại với chị M, nhưng không hợp nhau, xảy ra cự cãi.

Hà ghét thái độ của chị M khi nói chuyện, do chị M không muốn bắt chuyện với Hà. Bởi vậy, Hà có ý định sát hại chị M. Ngày 11/4, Hà chuẩn bị dao để sát hại chị M. Buổi chiều 11/4 trước khi gây án, đối tượng Hà đi lại nhiều lần trước cửa hàng quần áo của chị M. 

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen - Ảnh 4
Nghi phạm ẩn nấp tại một khu nhà hoang vắng - Ảnh: Tiền Phong

"Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hà biểu hiện bình thường, nhận thức được hành vi. Đối tượng Hà đang bị tạm giữ để điều tra theo quy định”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin thêm với Tiền Phong.

Đám tang nữ chủ shop bị sát hại ở Bắc Giang: Mẹ ruột bay vội về gặp con lần cuối, ngất lịm bên linh cữu

Đám tang nữ chủ shop bị sát hại ở Bắc Giang: Mẹ ruột bay vội về gặp con lần cuối, ngất lịm bên linh cữu

Liên quan đến vụ nữ chủ shop ở Bắc Giang bị đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) sát hại dã man và tử vong vào tối 11/4, người thân đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

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