Thương tâm vụ thi thể dưới vuông tôm: Hay tin con trai qua đời, mẹ già tử vong ngay sau đó 2 tiếng

Xã hội 15/04/2022 16:33

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đàn ông bên dưới vuông tôm, cơ quan chức năng cho biết, 2 tiếng sau mẹ của nạn nhân cũng đã qua đời. 

Theo thông tin từ Tiền Phong, liên quan đến việc phát hiện thi thể dưới vuông tôm, ngày 15/4, lãnh đạo UBND xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xác nhận: Mẹ của nạn nhân là bà N.T.N. (90 tuổi) đã tử vong vào tối ngày 14/4.

Theo vị lãnh đạo này, trước khi đưa thi thể ông P.V.U. (44 tuổi, ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ) về với gia đình, người thân của anh U đã quyết định đưa mẹ của anh là bà N.T.N đi nơi khác, để tránh cú sốc quá lớn đối với bà. Tuy nhiên, chỉ 2 tiếng sau mẹ của nạn nhân cũng đã qua đời. 

Thương tâm vụ thi thể dưới vuông tôm: Hay tin con trai qua đời, mẹ già tử vong ngay sau đó 2 tiếng - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể ông U tử vong dưới vuông tôm - Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo lời lãnh đạo UBND xã Hồ Thị Kỷ, ông U. là người hiền lành và là người con có hiếu khi chăm sóc mẹ già 90 tuổi bị mù và chị gái bị bệnh. Hiện tại, địa phương cũng đã cử đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và động viên gia đình sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.

Dẫn theo nguồn tin từ VOV, người đàn ông tên U. (44 tuổi, ở ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau) mất tích 3 ngày hôm trước. Trước khi mất tích, người đàn ông này đi đến vuông tôm của gia đình (ở khóm 1, phường Tân Xuyên).

Thương tâm vụ thi thể dưới vuông tôm: Hay tin con trai qua đời, mẹ già tử vong ngay sau đó 2 tiếng - Ảnh 2

Thi thể người đàn ông được phát hiện dưới đáy vuông tôm sau khi bơm cạn nước - Ảnh: VOV

Không thấy ông U. về nên người thân đến vuông tôm tìm thì không thấy. Nghi ngờ có chuyện không lành xảy ra đối với ông U. nên người nhà nhảy xuống mò thì phát hiện phía dưới vuông tôm có dấu hiệu bất thường. Sau khi bơm cạn nước trong vuông tôm, thì phát hiện xác của ông U. bị 3 khúc gỗ dìm xuống vuông tôm nên trình báo sự việc cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nghe tin được vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để  tổ chức khám nghiệm xung quanh, khám nghiệm tử thi và tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn tiến hành mời, đấu tranh làm rõ vụ việc.

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