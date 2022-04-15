Diễn biến MỚI về vụ việc bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong ở TP.HCM

Xã hội 15/04/2022 09:21

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành gây xôn xao dư luận thời gian qua, bác ruột của bé V.A đã có những chia sẻ mới nhất về vụ án trong quá trình điều tra.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị mẹ kế bạo hành khiến dư luận phẫn nộ, vào tối ngày 14/4, bác ruột của bé N.T.V.A. - anh Nguyễn Quang Vinh cho biết anh đã có những thông tin mới nhất qua làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC 01) về các nội dung liên quan đến vụ án.

Cụ thể, anh Vinh cho biết, phía Công an đang làm kết luận điều tra về vụ án, đồng thời khẳng định, vụ án liên quan đến bé V.A phải xử lý nhanh, đúng người, đúng tội. Phía cơ quan Công an cũng cho biết, đang xử lý một cách nhanh nhất để vụ việc sớm được sáng tỏ.

"Nay nghe anh bên PC01 (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM) trực tiếp thụ lý, chỉ đạo giải quyết vụ V.A. nói mà mình cảm thấy nhẹ lòng. Anh bảo đang làm kết luận điều tra, gia đình cứ yên tâm, vụ việc của cháu phải xử lý nhanh và đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không gia hạn thời gian điều tra nữa mà đang xử lý một cách nhanh nhất. Cảm ơn các anh nhiều. Thiên thần của bác!!!"

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Bác ruột đã không khỏi vui mừng khi nhận được tin vụ việc của bé V.A - Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin này, cũng đã có rất nhiều người bày tỏ sự vui mừng cũng như mong lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ vụ án, xử lý đúng người, đúng tội đối với "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và bố ruột  (36 tuổi, ngụ quận 1) của bé là Nguyễn Kim Trung Thái.

Dù sự việc đã trải qua một thời gian khá dài nhưng trong lòng mỗi người, đặc biệt là những người thân của bé V.A. vẫn luôn đau đáu nỗi niềm tiếc thương cũng như muốn tìm lại công bằng cho bé.

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Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái là hai đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin chia sẻ từ Tuổi Trẻ Online, vào ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "giết người" (điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "che giấu tội phạm" (điều 389 Bộ luật hình sự).

Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Thái để điều tra cùng Trang về các hành vi giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Cụ thể, Trang bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người, Thái bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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Khi đến sảnh ga đi, cửa D1 của sân bay, 2 vợ chồng đang nói chuyện thì anh V.V.H. (32 tuổi, trú TP.HCM) bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 rơi trúng xe ô tô đỗ bên dưới.

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