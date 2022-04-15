Từ hôm nay (15/4), hộ chiếu vắc-xin được cấp đồng loạt trên toàn quốc

Hộ chiếu vắc-xin sử dụng kết hợp với giấy tờ định danh như căn cước, hộ chiếu... Đây là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân.

Theo báo Người Lao động đưa tin, từ ngày 15/4, Bộ Y tế bắt đầu cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân. Nếu các thông tin tiêm chủng thiếu, sai sót người dân sẽ chưa được cấp hộ chiếu vắc-xin. Theo kế hoạch, ngày 15/4, Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân. Trước đó, từ ngày 8/4, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thực hiện xác nhận thông tin tiêm chủng bằng chữ ký số. Cơ sở nào nhập dữ liệu mũi tiêm thì chịu trách nhiệm ký duyệt thông tin tiêm chủng.

Biểu mẫu hộ chiếu vắc-xin đã được Bộ Y tế ban hành từ tháng 12/2021 gồm 11 trường thông tin, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, bệnh dịch, số mũi tiêm, ngày tiêm, liều số, sản phẩm vắc-xin... Thông tin được hiện thị bằng mã QR Code để bảo mật, tránh sai sót lộ, lọt thông tin cá nhân. Hộ chiếu vắc-xin sử dụng kết hợp với giấy tờ định danh như căn cước, hộ chiếu... Đây là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu (EU) ban hành. Hộ chiếu vắc-xin sẽ hiển thị thông tin tiêm loại vắc-xin, số mũi vắc-xin đã tiêm.

Thời hạn của hộ chiếu vắc-xin điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp, đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới. Hộ chiếu vắc-xin điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng. Mẫu hộ chiếu vắc-xin hiển thị trên ứng dụng PC Covid-19 - Ảnh: báo Người Lao động Theo thông tin của Sức khỏe và Đời sống, hộ chiếu vaccine được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng cách nhập 4 thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, căn cước công dân, ngày tiêm gần nhất, sau đó khai báo email cá nhân để nhận hộ chiếu. Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành biểu mẫu, quy trình và thực hiện cấp hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, để biết hộ chiếu vaccine được công nhận và sử dụng ở những quốc gia nào, người dân cần theo dõi thông tin từ Bộ Ngoại giao. Tính đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước. Các nước công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam gồm: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia.

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