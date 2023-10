Từ hôm nay (15/4), hộ chiếu vắc-xin được cấp đồng loạt trên toàn quốc

Biểu mẫu hộ chiếu vắc-xin đã được Bộ Y tế ban hành từ tháng 12/2021 gồm 11 trường thông tin, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, bệnh dịch, số mũi tiêm, ngày tiêm, liều số, sản phẩm vắc-xin... Thông tin được hiện thị bằng mã QR Code để bảo mật, tránh sai sót lộ, lọt thông tin cá nhân.

Hộ chiếu vắc-xin sử dụng kết hợp với giấy tờ định danh như căn cước, hộ chiếu... Đây là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu (EU) ban hành. Hộ chiếu vắc-xin sẽ hiển thị thông tin tiêm loại vắc-xin, số mũi vắc-xin đã tiêm.