Người dân cần lưu ý những điều kiện này để được cấp 'Hộ chiếu vaccine' Covid-19!

Từ ngày 15/4, Bộ Y tế bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine cho người dân. "Người dân sẽ không được cấp hộ chiếu vaccine nếu các thông tin tiêm chủng sai sót, thiếu mũi tiêm, ngoài ra không cần thực hiện thêm thủ tục gì khác" - đại diện Cục Công nghệ Thông tin chia sẻ tại hội nghị về hộ chiếu vaccine sáng 4/4, đồng thời lưu ý người dân rà soát các thông tin tiêm chủng của bản thân ngay từ bây giờ để phản ánh những điểm chưa chính xác.

Theo VnExpress đưa tin, Đại diện Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế cho biết, các địa phương sẽ xác nhận thông tin tiêm chủng bằng chữ ký số từ ngày 8/4 - điều kiện bắt buộc để được cấp hộ chiếu vaccine .

- Người đã tiêm vaccine và được cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống, kiểm tra thông tin trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Thông tin phải chính xác, được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo thông tin của VTC news, để được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19, người dân cần lưu ý một số điều kiện sau:

- Những trường hợp sai hoặc thiếu thông tin tiêm chủng sẽ không được cấp hộ chiếu vaccine. Trong trường hợp này, người này cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để bổ sung, cập nhật qua trực tiếp hoặc phản ánh lên Cổng thông tin tiêm chủng (tiemchungcovid19.gov.vn).

- Người dân cần khai báo chính xác thông tin khi đi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hộ chiếu vaccine sẽ được hiện thị trên ứng dụng Số Sức khỏe điện tử, PC-COVID hoặc khi người dân tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Để tra cứu, người dân cần khai báo các thông tin gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, số căn cước công dân hoặc mã định danh cá nhân, ngày tiêm mũi gần nhất, email. Tại đây, những người dân không sử dụng điện thoại di động thông minh có thể đăng ký nhận thông tin qua email và in thành bản cứng để sử dụng.

Để quá trình triển khai cấp hộ chiếu vaccine sắp tới diễn ra thông suốt, hiệu quả, Bộ Y tế giao Cục Công nghệ thông tin tiếp thu các ý kiến của các địa phương, đơn vị, khẩn trương hoàn thiện Hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine. Các cơ sở tiêm chủng trên cả nước phải rà soát, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19, nhập dữ liệu người dân tiêm chủng COVID-19 đầy đủ, chính xác lên hệ thống phục vụ cấp hộ chiếu vaccine.