Việt Nam sẽ chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn châu Âu: Hiển thị thông tin qua mã QR, có hạn sử dụng 12 tháng

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh, Bộ Y tế sẽ triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn do WHO, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước.

Dẫn tin từ VOV, chiều 22/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo “Triển khai giấy chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19”, kết nối với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức PATH với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh trong việc triển khai hệ thống thông tin cấp chứng nhận hộ chiếu vắc xin tại Việt Nam. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, cho biết, đến thời điểm này, tỉ lệ bao phủ vaccine COVID-19 tại Việt Nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế, là một trong 6 trong nước có tỉ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên 1 mũi là gần 100%, 2 mũi là 99%, và tỷ lệ người đã tiêm mũi 3 đạt 43,5 %. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi 1 mũi là 99% và 2 mũi là 94%.

Hội thảo triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh: VOV Việt Nam hiện đang dần bước vào giai đoạn phục hồi hoạt động kinh tế xã hội. Chính phủ đã tuyên bố chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3. Kể từ cuối năm 2021, Việt Nam đã nỗ lực phát triển giấy chứng nhận tiêm COVID-19 điện tử để chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại. Chứng nhận tiêm chủng điện tử hiển thị các thông tin cá nhân và thông tin tiêm chủng của người sử dụng thông qua mã QR code có hạn sử dụng 12 tháng. Trong khuôn khổ hợp tác, Bộ Y tế đã phối hợp với tổ chức PATH (Tổ chức quốc tế phi lợi nhuận) và với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh để để liên kết dữ liệu tiêm chủng quốc gia theo tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước.

Ngài Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Báo Người lao động Cũng theo báo Người Lao Động, tại buổi họp, Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam khẳng định: “Vương quốc Anh rất vui mừng được hỗ trợ PATH và Bộ Y tế Việt Nam trong việc phát triển hệ thống chứng nhận vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Dự án đã chứng minh mối quan hệ đối tác công - tư và với khối xã hội dân sự có thể mang lại những kết quả rất khả quan. Đây cũng là một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam, mang đến sự minh bạch về dữ liệu và cho phép hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu”. Tại hội thảo, đại diện Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết hiện còn gần 2,58 triệu đối tượng (tương ứng với hơn 2,67 triệu mũi tiêm) chưa được xác thực thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng đó, hơn 19 triệu đối tượng (tương ứng với hơn 41 triệu mũi tiêm) sai thông tin trên cơ sở dữ liệu. Hiện Bộ Y tế đang phối hợp Bộ Công an, xây dựng kế hoạch bổ sung dữ liệu tiêm chủng; phối hợp Bộ Thông tin - Truyền thông và các đơn vị liên quan sửa đổi về quy trình cấp hộ chiếu vắc xin trên cả nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-nam-se-chung-nhan-tiem-chung-vaccine-covid-19-theo-tieu-chuan-chau-au-hien-thi-thong-tin-qua-ma-qr-co-han-su-dung-12-thang-457562.html