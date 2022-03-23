Việt Nam sẽ chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn châu Âu: Hiển thị thông tin qua mã QR, có hạn sử dụng 12 tháng

Xã hội 23/03/2022 10:38

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh, Bộ Y tế sẽ triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn do WHO, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước.

Dẫn tin từ VOV, chiều 22/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo “Triển khai giấy chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19”, kết nối với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức PATH với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh trong việc triển khai hệ thống thông tin cấp chứng nhận hộ chiếu vắc xin tại Việt Nam.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, cho biết, đến thời điểm này, tỉ lệ bao phủ vaccine COVID-19 tại Việt Nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế, là một trong 6 trong nước có tỉ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên 1 mũi là gần 100%, 2 mũi là 99%, và tỷ lệ người đã tiêm mũi 3 đạt 43,5 %. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi 1 mũi là 99% và 2 mũi là 94%.

Việt Nam sẽ chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn châu Âu: Hiển thị thông tin qua mã QR, có hạn sử dụng 12 tháng - Ảnh 1
Hội thảo triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh: VOV

Việt Nam hiện đang dần bước vào giai đoạn phục hồi hoạt động kinh tế xã hội. Chính phủ đã tuyên bố chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3. Kể từ cuối năm 2021, Việt Nam đã nỗ lực phát triển giấy chứng nhận tiêm COVID-19 điện tử để chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại. Chứng nhận tiêm chủng điện tử hiển thị các thông tin cá nhân và thông tin tiêm chủng của người sử dụng thông qua mã QR code có hạn sử dụng 12 tháng.

Trong khuôn khổ hợp tác, Bộ Y tế đã phối hợp với tổ chức PATH (Tổ chức quốc tế phi lợi nhuận) và với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh để để liên kết dữ liệu tiêm chủng quốc gia theo tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước.

Việt Nam sẽ chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn châu Âu: Hiển thị thông tin qua mã QR, có hạn sử dụng 12 tháng - Ảnh 2
Ngài Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Báo Người lao động

Cũng theo báo Người Lao Động, tại buổi họp, Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam khẳng định: “Vương quốc Anh rất vui mừng được hỗ trợ PATH và Bộ Y tế Việt Nam trong việc phát triển hệ thống chứng nhận vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Dự án đã chứng minh mối quan hệ đối tác công - tư và với khối xã hội dân sự có thể mang lại những kết quả rất khả quan. Đây cũng là một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam, mang đến sự minh bạch về dữ liệu và cho phép hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu”.

Tại hội thảo, đại diện Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết hiện còn gần 2,58 triệu đối tượng (tương ứng với hơn 2,67 triệu mũi tiêm) chưa được xác thực thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng đó, hơn 19 triệu đối tượng (tương ứng với hơn 41 triệu mũi tiêm) sai thông tin trên cơ sở dữ liệu.

Hiện Bộ Y tế đang phối hợp Bộ Công an, xây dựng kế hoạch bổ sung dữ liệu tiêm chủng; phối hợp Bộ Thông tin - Truyền thông và các đơn vị liên quan sửa đổi về quy trình cấp hộ chiếu vắc xin trên cả nước.

Đắp tỏi để chữa Covid-19, tình trạng sức khỏe của bé sơ sinh 2 tháng tuổi như 'ngàn cân treo sợi tóc'

Đắp tỏi để chữa Covid-19, tình trạng sức khỏe của bé sơ sinh 2 tháng tuổi như 'ngàn cân treo sợi tóc'

Một bệnh nhi 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do đắp tỏi chữa bệnh Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   vắc xin COVID-19 Hộ chiếu COVID-19 chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số