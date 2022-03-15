Người lao động điều trị COVID-19 tại nhà đã nộp giấy chứng nhận hưởng BHXH, sao bao lâu được nhận tiền hỗ trợ?

- Đối với người lao động là F0 điều trị nội trú: Giấy ra viện.

Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, theo quy định tại Luật BHXH năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện và các giấy tờ khác làm căn cứ hưởng BHXH. Bộ Y tế đã có các Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021, Công văn số 238/BYT-KCB ngày 14/01/2022, theo đó, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ bị ốm đau thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 100 Luật BHXH năm 2014; khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Cụ thể, hồ sơ đề nghị hưởng (đối với NLĐ là F0 hoặc chăm con dưới 7 tuổi là F0) gồm giấy tờ sau:

Về mức hưởng, tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH năm 2014 quy định, trong thời gian nghỉ, người lao động sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

-Đối với người lao động là F0 điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc Giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới vấn đề hưởng chế độ cho F0, báo Lao Động thông tin thêm, để được thanh toán chế độ ốm đau đối với thời gian nghỉ làm điều trị COIVD-19, người lao động là F0 điều trị tại nhà phải nộp lại giấy nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp.

Theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thời hạn nộp giấy nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp là tối đa 45 ngày kể từ ngày người lao động quay trở lại làm việc.

Sau khi tiếp nhận giấy nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phải lập thêm Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (mẫu số 01B-HSB) rồi nộp tất cả giấy tờ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang đóng Bảo hiểm xã hội.

Thời hạn doanh nghiệp phải nộp hồ sơ là tối đa 10 ngày kể từ này tiếp nhận giấy tờ của người lao động.

Nếu hồ sơ được gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội là đầy đủ và hợp lệ, cơ quan này sẽ giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động trong vòng 6 ngày làm việc.

Căn cứ Điều 29 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, sau khi điều trị các bệnh khác hoặc COVID-19, nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định nhưng tối đa không quá 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.

Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.