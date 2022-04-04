Bộ Y tế dự kiến cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân từ ngày 15/4

Xã hội 04/04/2022 14:08

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên cả nước triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng Covid-19 từ ngày 8/4 để Bộ tiến hành cấp "hộ chiếu vaccine" cho người dân.

Theo VOV đưa tin, sáng 4/4, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp “Hộ chiếu vaccine” và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu bao gồm điểm cầu Bộ Y tế và 63 tỉnh/thành phố. 

Ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới.

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến ngày 1/4, cả nước đã tiêm hơn 206 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 là gần 100%, mũi 2 là 99%, và tỷ lệ người đã tiêm mũi 3 đạt khoảng 50%. Đối với người từ 12-17 tuổi, tỷ lệ mũi 1 là 99% và mũi 2 là 94%. Bộ Y tế và các địa phương cũng chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi trong đầu tháng 4/2022.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, ngày 20/12, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vaccine”. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng chức năng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp “Hộ chiếu vaccine”. Đến nay, các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp “Hộ chiếu vaccine” cho người dân. 

Bộ Y tế dự kiến cấp 'Hộ chiếu vaccine' cho người dân từ ngày 15/4 - Ảnh 1
Người dân có thể tra cứu "hộ chiếu vaccine" trên ứng dụng PC-Covid - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin của báo Dân Trí, đại diện Cục Công nghệ thông tin cho hay, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp "hộ chiếu vaccine" mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm.

"Hộ chiếu vaccine" sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Đối với những người dân chưa được cấp "hộ chiếu vaccine" là do thiếu/sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng Covid-19 bắt đầu từ ngày 8/4 để Bộ Y tế tiến hành cấp "hộ chiếu vaccine" cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15/4. 

 

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