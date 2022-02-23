Tình trạng sức khỏe của 18 trẻ sơ sinh ở Hà Nội bị tiêm nhầm vaccine COVID-19 giờ ra sao?

Xã hội 23/02/2022 14:51

Liên quan tới sự cố tiêm nhầm vaccine Covid-19 cho 18 trẻ sơ sinh, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của các bé.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ việc 18 trẻ sơ sinh tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) bị tiêm nhầm vaccine Pfizer, đại diện của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết các cháu được theo dõi sức khỏe và điều trị khoảng 1 tháng tại bệnh viện sau sự cố tiêm nhầm vaccine.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 18 cháu bé đều đã ổn định. Đồng thời, các bé vẫn sẽ phải tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

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Sức khoẻ của 18 trẻ bị tiêm nhầm vaccine COVID-19 hiện đã ổn định - Ảnh: TTXVN

Trước đó, theo báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 3/11, trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 Comimaty ngừa Covid -19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi tại trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. 

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Hà Nội thông tin đã có báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF. Các chuyên gia hàng đầu của Bệnh Viện Nhi Trung ương đã trực tiếp thăm khám cho các cháu. Tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm và không có trường hợp nào sốc phản vệ.

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Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đến thăm trẻ đang theo dõi tại Bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, Huyện Quốc Oai đã có chỉ đạo, yêu cầu Trung tâm y tế huyện Quốc Oai và Trạm y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây truyền tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm.

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