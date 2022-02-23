TP.HCM xem xét việc ngưng học trực tiếp nếu mỗi ngày có hơn 100 trẻ mắc Covid-19 chuyển nặng

Xã hội 23/02/2022 14:08

Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh cho hay sẽ tham mưu UBND TP về việc xem xét cho học sinh ngưng học trực tiếp nếu mỗi ngày có hơn 100 trẻ em mắc Covid-19 và có triệu chứng nặng.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 22/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã họp giao ban định kỳ trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới có dấu hiệu gia tăng, bao gồm cả trẻ em khi học trực tiếp tại nhà trường.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 14/2 đến nay, số ca mắc Covid-19 ở trẻ em tăng cao hơn gấp 3 lần so với tuần trước (từ 7/2 đến 13/2). Cụ thể, trong tuần qua, TP ghi nhận 7.505 ca trong trường học; bao gồm 706 giáo viên và 6.799 học sinh, trong đó cấp mầm non là 394 em, cấp tiểu học là 2.786 em, THCS là 1.875 em, THPT – giáo dục thường xuyên là 1.744. Số trường học phát sinh ca nhiễm tuần qua cũng tăng với 201 trường.

Hiện, 3 bệnh viện nhi thành phố (Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Nhi Đồng TP.HCM) đang điều trị nội trú cho 100 em, trong đó có 84% trẻ có triệu chứng sốt, 77% có triệu chứng đường hô hấp (ho, sổ mũi, đau họng), 11% trẻ em phải hỗ trợ hô hấp, 89% có triệu chứng trung bình hoặc nhẹ.

TP.HCM xem xét việc ngưng học trực tiếp nếu mỗi ngày có hơn 100 trẻ mắc Covid-19 chuyển nặng - Ảnh 1
Từ ngày 14/2, TP.HCM ghi nhận 7.505 ca trong trường học; bao gồm 706 giáo viên và 6.799 học sinh - Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cũng cho thấy, số trẻ em dưới 12 tuổi chiếm 93% ca bệnh, đây là lứa tuổi chưa được tiêm vắc xin, trong đó 65% là trẻ dưới 5 tuổi. Về cơ sở hạ tầng thu dung trẻ em, hiện có 450 giường ở khoa điều trị Covid-19, mỗi bệnh viện có 150 giường, trong đó có 50 giường hồi sức. Ông Thượng cũng cho biết, các chuyên gia cũng xây dựng kịch bản khi số trẻ em mắc Covid-19 gia tăng, trong đó ưu tiên điều trị tại các bệnh viện nhi thành phố; mở rộng thêm số giường tại các bệnh viện nhi, huy động các bệnh viện quận, huyện có khoa nhi.

Ngành y tế cũng theo dõi sát diễn tiến số ca mắc, số ca nặng cần hỗ trợ hô hấp tại các bệnh viện để kịp thời tham mưu cho UBND TP.HCM xem xét ngưng việc học trực tiếp khi số trẻ mắc Covid-19 có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hô hấp nhiều hơn 100 ca/ngày. Hiện, mỗi ngày có 5 ca trẻ em cần hỗ trợ hô hấp.

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