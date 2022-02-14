TP.HCM đã sẵn sàng đón hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 đi học trực tiếp

Xã hội 14/02/2022 10:45

Bắt đầu từ ngày 14/2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM chính thức quay trở lại trường học tập trực tiếp.

Theo chia sẻ thông tin từ báo VOV, vào sáng ngày 14/2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 ở TP.HCM đã chính thức đi học trở lại sau 9 tháng ở nhà học online để phòng tránh dịch COVID-19. 

Trước đó, hầu hết các trường đã tổ chức cho giáo viên (GV), học sinh (HS) tập dượt các phương án phòng chống dịch, phổ biến quy chế cho HS, họp phụ huynh… để sẵn sàng đón trẻ. Ngoài việc khử khuẩn, vệ sinh, tập dượt phương án phòng chống dịch, xử lý ca nghi nhiễm…, lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục cho biết sẽ nhanh chóng ổn định hoạt động bán trú ngay khi trẻ đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và HS.

hoc sinh
TP.HCM sẵn sàng đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 tới trường - Ảnh: Người Lao Động

Ngoài ra, báo Người Lao Động đưa tin, Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non - Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết đến ngày 28-2, các trường sẽ tổng kết hoạt động đón trẻ 3 - 6 tuổi trong 2 tuần. Sau khi tổng kết, phòng giáo dục các quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ trực tiếp giám sát, quyết định mở rộng đối tượng trẻ được đến trường. Nếu hoạt động bảo đảm và ổn định, đáp ứng các tiêu chí thì trường mầm non sẽ được đón tiếp lứa trẻ dưới 3 tuổi vào ngày 1- 3.

Trong khi đó, theo hiệu trưởng nhiều trường tiểu học, trong tuần đầu tiên học sinh đi học trở lại, các trường sẽ không vội tổ chức học tập ngay. Các trường sẽ để các em có thời gian thích nghi với trường lớp và học tập trực tiếp, đặc biệt là học sinh lớp 1.

hoc sinh 1
Hơn 1 triệu học sinh mầm non, tiểu học TP.HCM trở lại trường - Ảnh: Internet

Bà Lương Thị Hồng Điệp cũng nhấn mạnh rằng trong tuần đầu tiên, các trường mầm non chưa tổ chức ăn sáng mà dành thời gian dạy các bé những kỹ năng thích ứng với việc đi học lại. Sau một tuần, nếu mọi nề nếp đã được thực hiện thì các trường sẽ tổ chức cho trẻ ăn sáng dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Việc tổ chức cho trẻ ăn tại trường sẽ được thực hiện theo từng nhóm và theo lứa tuổi, không cho trẻ ăn đồng loạt như trước đây.

Riêng học sinh lớp 6, theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường THCS tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ để các em nhanh chóng làm quen với môi trường học tập ở cấp THCS. Ngoài ra, thực hiện dạy bổ sung kiến thức cho HS sau quá trình học tập trên internet trước khi tổ chức kiểm tra học kỳ I trực tiếp tại trường; thực hiện các nội dung thực hành, thí nghiệm…

Bình Phước: Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng mang dao đến phòng trọ đâm "tình địch" tử vong

Bình Phước: Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng mang dao đến phòng trọ đâm "tình địch" tử vong

Vì ghen tuông và nghi ngờ vợ có mối quan hệ yêu đương ngoài luồng, Bế Văn Duẫn mang theo dao nhọn đi từ nhà mình đến phòng trọ của anh H. và đâm người này tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh TP.HCM đi học trực tiếp học sinh học sinh mầm non

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 20 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số