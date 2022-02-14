TP.HCM đã sẵn sàng đón hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 đi học trực tiếp

Bắt đầu từ ngày 14/2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM chính thức quay trở lại trường học tập trực tiếp.

Theo chia sẻ thông tin từ báo VOV, vào sáng ngày 14/2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 ở TP.HCM đã chính thức đi học trở lại sau 9 tháng ở nhà học online để phòng tránh dịch COVID-19. Trước đó, hầu hết các trường đã tổ chức cho giáo viên (GV), học sinh (HS) tập dượt các phương án phòng chống dịch, phổ biến quy chế cho HS, họp phụ huynh… để sẵn sàng đón trẻ. Ngoài việc khử khuẩn, vệ sinh, tập dượt phương án phòng chống dịch, xử lý ca nghi nhiễm…, lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục cho biết sẽ nhanh chóng ổn định hoạt động bán trú ngay khi trẻ đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và HS.

TP.HCM sẵn sàng đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 tới trường - Ảnh: Người Lao Động Ngoài ra, báo Người Lao Động đưa tin, Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non - Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết đến ngày 28-2, các trường sẽ tổng kết hoạt động đón trẻ 3 - 6 tuổi trong 2 tuần. Sau khi tổng kết, phòng giáo dục các quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ trực tiếp giám sát, quyết định mở rộng đối tượng trẻ được đến trường. Nếu hoạt động bảo đảm và ổn định, đáp ứng các tiêu chí thì trường mầm non sẽ được đón tiếp lứa trẻ dưới 3 tuổi vào ngày 1- 3. Trong khi đó, theo hiệu trưởng nhiều trường tiểu học, trong tuần đầu tiên học sinh đi học trở lại, các trường sẽ không vội tổ chức học tập ngay. Các trường sẽ để các em có thời gian thích nghi với trường lớp và học tập trực tiếp, đặc biệt là học sinh lớp 1.

Hơn 1 triệu học sinh mầm non, tiểu học TP.HCM trở lại trường - Ảnh: Internet Bà Lương Thị Hồng Điệp cũng nhấn mạnh rằng trong tuần đầu tiên, các trường mầm non chưa tổ chức ăn sáng mà dành thời gian dạy các bé những kỹ năng thích ứng với việc đi học lại. Sau một tuần, nếu mọi nề nếp đã được thực hiện thì các trường sẽ tổ chức cho trẻ ăn sáng dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Việc tổ chức cho trẻ ăn tại trường sẽ được thực hiện theo từng nhóm và theo lứa tuổi, không cho trẻ ăn đồng loạt như trước đây. Riêng học sinh lớp 6, theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường THCS tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ để các em nhanh chóng làm quen với môi trường học tập ở cấp THCS. Ngoài ra, thực hiện dạy bổ sung kiến thức cho HS sau quá trình học tập trên internet trước khi tổ chức kiểm tra học kỳ I trực tiếp tại trường; thực hiện các nội dung thực hành, thí nghiệm…

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