Bình Phước: Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng mang dao đến phòng trọ đâm "tình địch" tử vong

Xã hội 14/02/2022 09:57

Vì ghen tuông và nghi ngờ vợ có mối quan hệ yêu đương ngoài luồng, Bế Văn Duẫn mang theo dao nhọn đi từ nhà mình đến phòng trọ của anh H. và đâm người này tử vong.

 Dẫn tin từ báo Công An, sáng ngày 14/2, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an TP Đồng Xoài khám nghiệm hiện trường, tử thi, để điều tra, làm rõ vụ án xảy ra tại ấp 4, xã Tân Thành. Nạn nhân là anh N.V.H. (39 tuổi, ở ấp 4, xã Tân Thành), bị đâm và tử vong trên đường đi cấp cứu cấp.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 13/2, Bế Văn Duẫn (37 tuổi) nghi ngờ vợ mình là N.T.T. (36 tuổi, ngụ phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài) có có quan hệ tình cảm với anh H., dẫn đến ghen tuông. Bế Văn Duẫn sau đó đã chủ động mang theo dao nhọn đi từ nhà mình đến phòng trọ của anh H. để tìm anh này nói chuyện.

Bình Phước: Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng mang dao đến phòng trọ đâm 'tình địch' tử vong - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, giữa Duẫn và anh H xảy ra cãi cọ dẫn tới đánh nhau. Trong lúc mẫu thuẫn, giằng co, Duẫn đã rút dao từ trong người ra đâm liên tiếp nhiều lần vào người anh H. khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. 

Anh H. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Bế Văn Duẫn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

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