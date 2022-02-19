KHẨN: 1 địa phương cho học sinh các cấp tạm dừng học trực tiếp từ ngày 19/2 do F0 tăng chóng mặt

Xã hội 19/02/2022 10:04

Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lào Cai nên học sinh tất cả các cấp bậc học sẽ tạm dừng học trực tiếp từ ngày 19/2 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Vietnamplus/ TTXVN đưa tin, trong công điện hỏa tốc số 616/UBND-VX ngày 18/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn kể từ ngày 19/2 cho đến khi có thông báo mới.

Được biết, hiện tình hình dịch COVID-19 tại Lào Cai đang diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, từ ngày 16-19/2/202, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 2.899 ca, trong đó thành phố Lào Cai có 1.315 ca. Hiện nay, cấp độ dịch của thành phố Lào Cai đáng lo ngại khi 15 xã, phường cấp độ 4; 2 xã cấp độ 3.

Để bảo đảm và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, sớm giảm nhanh các ca mắc trên địa bàn thành phố Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, triển khai hình thức dạy học trực tuyến cùng với các biện pháp khác để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định. Riêng cấp học mầm non tạm dừng việc dạy học.

Đối với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tiễn và các quy định của Đại học Thái Nguyên, cũng như tỉnh Lào Cai về phòng, chống dịch COVID-19 để linh hoạt áp dụng các hình thức dạy học phù hợp, hiệu quả.

KHẨN: 1 địa phương cho học sinh các cấp tạm dừng học trực tiếp từ ngày 19/2 do F0 tăng chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Trước đó, ngày 18/2, Lào Cai có một trường hợp tử vong là nam (SN 1938; trú tại xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Nguyên nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định do suy hô hấp trên bệnh nhân cao tuổi, bệnh nền tai biến mạch máu cũ, liệt 1/2 người trái, mắc COVID-19.

Tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 10.470 bệnh nhân, trong đó, 4.673 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện; 5.786 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại; 11 trường hợp tử vong.

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Tối 18/2, Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức ban hành công văn điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 trên địa bàn 12 quận và công tác phòng chống rét bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

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