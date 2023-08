Dẫn tin từ Zing News, liên quan đến vụ việc người cha sau khi cãi nhau với vợ đã bế con gái ném xuống sông khiến nạn nhân tử vong, ngày 23/2, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành) về tội "Giết người".

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết cơ quan điều tra cũng đang giám định tâm thần với Trần Văn Viên nhưng chưa có kết quả: "Quyết định khởi tố bị can được VKSND cùng cấp phê duyệt. Cơ quan điều tra cũng giám định tâm thần đối với Trần Văn Viên tuy nhiên chưa có kết quả. Chúng tôi sẽ thông tin khi có xác định rõ" - tướng Dũng nói.