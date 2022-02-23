Đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi, ở Quảng Nam) chính thức bị điều tra, khởi tố về hành vi "Giết người", sau khi ném con gái 5 tuổi xuống sông khiến nạn nhân tử vong.

Dẫn tin từ Zing News, liên quan đến vụ việc người cha sau khi cãi nhau với vợ đã bế con gái ném xuống sông khiến nạn nhân tử vong, ngày 23/2, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành) về tội "Giết người". Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết cơ quan điều tra cũng đang giám định tâm thần với Trần Văn Viên nhưng chưa có kết quả: "Quyết định khởi tố bị can được VKSND cùng cấp phê duyệt. Cơ quan điều tra cũng giám định tâm thần đối với Trần Văn Viên tuy nhiên chưa có kết quả. Chúng tôi sẽ thông tin khi có xác định rõ" - tướng Dũng nói.

Theo thông tin trên Người Lao Động, trong kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công An xác nhận giữa Viên và vợ là chị L.T.T.N xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trong ngày xảy ra vụ việc, do nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác và không nghe điện thoại của mình, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/2, Viên đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn nói chuyện về việc trên. Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường ném con gái xuống sông. (Ảnh: Dân Trí) Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng con gái ruột là cháu Trần Lê Yến V. (SN 2017, đang ở nhà mẹ vợ) đi đến bến đò Tam Hải (cách nhà bà L khoảng 900m) rồi ném cháu V. xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà kể lại nội dung việc với mẹ ruột, sau đó mẹ của Viên đã gọi điện báo lại việc trên cho cha vợ Viên.

Đến khoảng gần 1 giờ sáng ngày 17/2, thi thể cháu V. được tìm thấy nổi trên sông cách vị trí nghi phạm ra tay khoảng 100m. Dẫn tin từ Thanh Niên, theo một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, qua kiểm tra ban đầu, trước khi nhẫn tâm ra tay sát hại con mình, Viên không sử dụng chất ma túy, chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Ngoài ra, Viên cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Vụ cha ném con gái xuống sông: Đã tìm thấy thi thể bé sau 5 giờ tìm kiếm Sau gần 5 giờ tìm kiếm, thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện gần vị trí gặp nạn.

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