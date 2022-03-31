TP.HCM: Sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi từ tuần thứ 2 của tháng 4

Xã hội 31/03/2022 10:00

Các cơ sở giáo dục tại TP.HCM đang nhập thông tin của học sinh 5-11 tuổi lên hệ thống tiêm chủng COVID-19 để chuẩn bị công tác triển khai tiêm.

Theo VTC news đưa tin, Bộ Y tế đã có thông báo chính thức về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Theo đó, công tác triển khai tiêm chủng sẽ được thực hiện ngay từ tuần thứ 2 của tháng 4. Các cơ sở giáo dục tại TP.HCM đang nhập thông tin của học sinh 5-11 tuổi lên hệ thống tiêm chủng COVID-19.

 

Đối với công tác tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi 5-11, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM lưu ý những phản ứng sau tiêm của đối tượng nhạy cảm này.

Cụ thể, theo ông Dũng, phản ứng sau tiêm nguy hiểm nhất ở trẻ là phản vệ. Nhà trường cần quan tâm đặc biệt đến việc nhận biết và xử trí nhanh khi hồi sức, cấp cứu cho trẻ. Bên cạnh đó, trẻ em cũng có những phản ứng sau tiêm khác với người lớn như ngất đi vì đau hoặc đói nên cần được quan tâm nhiều hơn.

TP.HCM: Sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi từ tuần thứ 2 của tháng 4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, ngày 1/3, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã ký quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin Pfizer liều 10 mcg dành cho trẻ em (bằng 1/3 so với liều dành cho người lớn) nhưng vắc xin Moderna thì Việt Nam mới phê duyệt loại dành cho người lớn, chưa cấp phép loại dành cho trẻ em. Nguồn tin từ Bộ Y tế cho hay trong tuần tới thủ tục này cũng sẽ hoàn tất với vắc xin Moderna trước khi vắc xin về Việt Nam. 

Đây là loại vắc xin có hàm lượng kháng nguyên và dung lượng sử dụng cho mỗi liều tiêm đều bằng 1/2 so với liều dành cho người lớn. Bên cạnh đó, nhu cầu vắc xin sử dụng cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi ở Việt Nam theo tính toán bước đầu là 21,9 triệu liều, ngoài số Úc tài trợ 13,7 triệu liều thì phía Mỹ đã chấp thuận tài trợ 10 triệu liều Pfizer. Từ hai nguồn tài trợ này hoàn toàn đủ nhu cầu tiêm chủng cho trẻ trong lứa tuổi.

TP.HCM: Sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi từ tuần thứ 2 của tháng 4 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trả lời về hiệu quả vắc xin COVID-19 trong phòng COVID-19 cho trẻ em, trong đó có nhóm trẻ độ tuổi 5 - 11 tuổi, TS Đặng Thanh Huyền - Phó trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết: Theo báo cáo gần đây của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, việc tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer trong vòng 5 tháng giúp làm giảm 31% số trường hợp mắc COVID-19 do chủng Omicron ở trẻ 5 - 11 tuổi, đồng thời giảm 45 - 51% số trường hợp phải điều trị cấp cứu ở trẻ 5 - 15 tuổi.

Về ý kiến trẻ em sức đề kháng rất cao, trẻ nhiễm COVID-19 sau khoảng 24 - 48 giờ là có thể hết sốt và cơ thể bình thường, bà Huyền cho rằng đa số trẻ em mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ. Sau khi mắc, trẻ cũng có kháng thể phòng nhiễm virus.

Tiêm vắc xin sau khi khỏi bệnh COVID-19 giúp tăng cường khả năng bảo vệ cho hệ thống miễn dịch. Những người đã mắc COVID-19 và không tiêm phòng sau khi hồi phục có nhiều khả năng bị tái mắc hơn những người được tiêm phòng sau khi khỏi bệnh" - bà Huyền trích dẫn nghiên cứu, cho biết.

Vì lý do này, bà Huyền khuyến cáo những người đã mắc bệnh, bao gồm trẻ em, cũng cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 (sau khi mắc và khỏi COVID-19) để phòng tái nhiễm và các biến chứng của bệnh.

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Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh, Bộ Y tế sẽ triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn do WHO, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước.

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