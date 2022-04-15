Tình tiết mới vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang

Xã hội 15/04/2022 14:04

Phạm Thị Hà - nghi phạm sát hại nữ chủ shop ở Bắc Giang có quá khứ bất hảo khi từng ngồi tù 6 tháng vì tội "Môi giới mại dâm" và có tính cách hung hãn.

Liên quan đến vụ chủ shop quần áo ở Bắc Giang bị sát hại, như Dân Việt đã thông tin, trước đó, ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Theo cơ quan điều tra, Phạm Thị Hà có lý lịch bất hảo khi đã từng mang tiền án về tội "Môi giới mại dâm" và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà chỉ ăn chơi, không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định. 

Mẹ của Hà đã mất, đối tượng sống một mình do bố và em trai đi làm xa. Đối với hàng xóm láng giềng, Hà ít tiếp xúc, hỏi han và sống khá khép kín. Nữ nghi phạm có tính cách hung hãn. Trước khi gây ra vụ án sát hại nữ chủ shop quần áo, Hà từng rút dao doạ chém 1 tiểu thương ngoài chợ cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi mua bán hàng.

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Đối tượng Hà tại cơ quan công an - Ảnh: báo Thanh Niên

Trong vụ án sát hại chị D.T.T.M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng), theo thông tin báo Thanh Niên, bước đầu, bị can Hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân và mâu thuẫn trong việc mua quần áo với chị M. nên đã chuẩn bị 4 gói thuốc diệt chuột và dao để sát hại chị M.

Khoảng 20 giờ ngày 11/4, khi gặp chị M. tại khu vực gần nhà, Hà liền dùng dao xông vào chém nhiều nhát khiến cô em họ bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà bỏ trốn tại khu nhà hoang ở Tổ dân phố Cầu Thượng (TT. Nhã Nam) cách hiện trường khoảng 200m. Hà uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng sau đó nôn hết ra. Khoảng 10 giờ 20 ngày 12/4, công an phát hiện, bắt giữ Hà tại khu nhà hoang.

Theo công an, Hà từng bị phạt 6 tháng tù về tội môi giới mại dâm. Về thông tin Hà bị tâm thần, đại diện PC02 Công an tỉnh Bắc Giang cho rằng không chính xác, quá trình bắt giữ và làm việc, bị can này hoàn toàn bình thường.

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