'Lạnh người' câu nói của nghi phạm khai nhận về động cơ ra tay sát hại dã man chủ shop quần áo ở Bắc Giang

Xã hội 13/04/2022 08:40

Đối tượng Hà khai nhận động cơ ra tay sát hại nữ chủ tiệm quần áo vì "sống hay giả tạo, sống hay thái độ".

Liên quan đến vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang, theo báo Bắc Giang đưa tin, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 12/4, đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) gây ra vụ án giết người đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang bắt giữ. Trước đó, khoảng 20h ngày 11/4, đối tượng đã dùng dao giết chết chị D.T.T.M rồi bỏ trốn. Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hà ẩn nấp trong một căn nhà dùng để chăn nuôi nhưng đã bỏ hoang ngay trước cổng trụ sở UBND thị trấn Nhã Nam.

Bà Nguyễn Thị Huy - Tổ trưởng tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam cho biết thêm, Phạm Thị Hà và nạn nhân D.T.T.M có quan hệ họ hàng, gọi nhau là chị em. Chị T.M là người hiền lành, vừa mở cửa hàng bán quần áo thời trang tại nhà. Trong khi đó, Hà không có nghề nghiệp ổn định, từ nhiều năm trước đi làm ăn xa, gần đây trở về địa phương.

“Trước đó, đối tượng Hà đã nhiều lần cãi cọ, to tiếng với hàng xóm, thậm chí Hà còn đe dọa, chửi bới tôi nhưng không ai ngờ đối tượng lại giết người” - bà Nguyễn Thị Huy cho biết.

'Lạnh người' câu nói của nghi phạm khai nhận về động cơ ra tay sát hại dã man chủ shop quần áo ở Bắc Giang - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Thị Hà tại cơ quan công an - Ảnh: An ninh thủ đô

Theo thông tin của An ninh thủ đô, tại cơ quan công an, bước đầu đấu tranh, đối tượng Hà khai nhận do mẫu thuẫn cá nhân, biết chị M. mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng nhưng chị M. không bán và thể hiện “thái độ” nên đối tượng sinh lòng ghét bỏ và nung nấu ý định giết người. 

Khi nhắc về vụ việc, thái độ của đối tượng vẫn lạnh lùng và dường như vẫn còn… cay cú với nạn nhân, Hà khai nhận động cơ gây án vì: “Nó sống hay giả tạo, sống hay thái độ với em”.

Trước đó khoảng 1 tuần, Hà mua 4 gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn 1 con dao. Tối 11/4, khi gặp chị M. tại ngõ gần nhà, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nữ chủ cửa hàng quần áo trọng thương dẫn đến tử vong. Gây án xong, Hà dùng thuốc chuột tự tử nhưng bất thành!

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định.

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Sáng ngày 12/4, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang), nghi phạm trong vụ án sát hại nữ chủ shop quần áo vào tối 11/4.

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